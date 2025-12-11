詮釋「婚內失戀」周曉涵會怕 過來人何如芸笑：試過就好

【緯來新聞網】舞台劇《婚內失戀》由吳維緯編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員；第二組星光演員陣容則是柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）以及項婕如等。對於演出《婚內失戀》是否有讓自己對於婚姻有新的體悟，李玉璽表示「感到榮幸又覺得封箱可惜，再次接演是因為很喜歡這個劇本，人身在關係裡面時總會有些盲點，讓觀眾藉由演出的形式重新審視自己正在面臨的課題，以及自己究竟想要怎麼樣的關係，我覺得非常有意義！」李玉璽對於再次演出也很期待「每次排練與演出的過程都會有新的發現，也期待新的卡司能帶來不同的化學效應！」

周曉涵、蔡昌憲詮釋舞台劇《婚內失戀》中一對結婚15年的夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

與李玉璽搭檔的項婕如認為角色相當吸引她「小柔這個角色正在學習辨識自己的界線，也在摸索「親密」與「自我」怎麼共存。」也因為想挑戰三面舞台而興奮「之前在水源劇場看過戲，三面舞台很像在看魚缸裡的魚群，心想如果可以參與就太好了。」對於繼戲劇《神之鄉》後再次與李玉璽搭檔，項婕如表示「算是又重新認識了彼此，因為我們兩個人隔了一段時間，感覺都有所成長改變，跟第一次合作的時候很不一樣。這次是我第一次演繹已婚女子，很期待可以看見那些彼此還沒形成語言的隱性需求，而正在累積的小裂縫在兩人之間形成張力，可以透過互動去看兩個人如何在日常裡慢慢塑造彼此。」



首次挑戰舞台劇的周曉涵透露：「因為沒有挑戰過舞台劇，所以想要試試看，初體驗不太敢試大舞台（像國家戲劇院等級），所以想說在水源劇場演出可能是蠻好的一個初嘗試。可以把自己以新人之姿丟進舞台劇的世界裡。」蔡昌憲和周曉涵在劇中飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，周曉涵認為自己雖未進入婚姻，但對這個議題有感「聽很多朋友抱怨：婚姻真的是愛情的墳墓，婚前婚後兩個人，婚前的優點婚後變缺點，可以生小孩但不要結婚，老公是豬隊友等等。所以抱著好奇的心情來體會一下婚內失戀的感覺。」

柯叔元、何如芸詮釋舞台劇《婚內失戀》中一對結婚30年的夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

她也坦言雖沒結過婚，但談過幾段戀愛「曾經在交往的過程中感受過『兩個人的寂寞』，我想感覺應該是有點雷同？當然會害怕這種婚姻啊！」周曉涵笑說自己聽過太多朋友大大小小的「鬼故事」。「所以這應該也是為什麼我已經到了適婚年齡卻還沒結婚的原因」。同樣未進入婚姻但聽過許多故事的項婕如也有感而發「婚內處於不同階段的朋友，都不約而同說過相愛容易相處難這句話，覺得蠻有趣的，但人跟人之間的相處本來就是這樣，有很多微妙微小的變化，是日月累積而成。所以還沒經歷過婚姻的我，對這個過程還蠻好奇的，覺得透過這次的舞台劇，可能未來對婚姻也會有不同的看法。」



曾有過一段婚姻的何如芸，首次挑戰舞台劇演出，她坦言：「因為原著作者是鄧惠文，她是我很喜歡的作家，但婚姻就是一個冷卻的過程，如何在冷卻中不失鮮味我覺得是很需要動腦的，對於『婚內失戀』一詞，我是好奇、有感觸還是感嘆？我想只要是結過婚的應該都算是經驗談吧！」她也感性表示「我想婚姻就是嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，有時候來不及重複，一次就夠了。」與何如芸飾演一對經營30年婚姻的柯叔元表示這個舞台劇非常寫實，但又帶有幽默感，把藝術生活化，談及婚姻他也有感而發「原本以為婚姻就是需要用心經營，後來發現婚姻更像是一場修行，必須體諒、信任、珍惜、以愛為前提，不據理力爭，這樣子人生應該就能夠沒有遺憾了。」



《婚內失戀》2026 年 4 月 10 日至 4 月 26 日在水源劇場演出，12月16日中午正式啟售。

