詮釋「婚內失戀」周曉涵會怕 過來人何如芸笑：試過就好
【緯來新聞網】舞台劇《婚內失戀》由吳維緯編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員；第二組星光演員陣容則是柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）以及項婕如等。對於演出《婚內失戀》是否有讓自己對於婚姻有新的體悟，李玉璽表示「感到榮幸又覺得封箱可惜，再次接演是因為很喜歡這個劇本，人身在關係裡面時總會有些盲點，讓觀眾藉由演出的形式重新審視自己正在面臨的課題，以及自己究竟想要怎麼樣的關係，我覺得非常有意義！」李玉璽對於再次演出也很期待「每次排練與演出的過程都會有新的發現，也期待新的卡司能帶來不同的化學效應！」
周曉涵、蔡昌憲詮釋舞台劇《婚內失戀》中一對結婚15年的夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）
與李玉璽搭檔的項婕如認為角色相當吸引她「小柔這個角色正在學習辨識自己的界線，也在摸索「親密」與「自我」怎麼共存。」也因為想挑戰三面舞台而興奮「之前在水源劇場看過戲，三面舞台很像在看魚缸裡的魚群，心想如果可以參與就太好了。」對於繼戲劇《神之鄉》後再次與李玉璽搭檔，項婕如表示「算是又重新認識了彼此，因為我們兩個人隔了一段時間，感覺都有所成長改變，跟第一次合作的時候很不一樣。這次是我第一次演繹已婚女子，很期待可以看見那些彼此還沒形成語言的隱性需求，而正在累積的小裂縫在兩人之間形成張力，可以透過互動去看兩個人如何在日常裡慢慢塑造彼此。」
首次挑戰舞台劇的周曉涵透露：「因為沒有挑戰過舞台劇，所以想要試試看，初體驗不太敢試大舞台（像國家戲劇院等級），所以想說在水源劇場演出可能是蠻好的一個初嘗試。可以把自己以新人之姿丟進舞台劇的世界裡。」蔡昌憲和周曉涵在劇中飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，周曉涵認為自己雖未進入婚姻，但對這個議題有感「聽很多朋友抱怨：婚姻真的是愛情的墳墓，婚前婚後兩個人，婚前的優點婚後變缺點，可以生小孩但不要結婚，老公是豬隊友等等。所以抱著好奇的心情來體會一下婚內失戀的感覺。」
柯叔元、何如芸詮釋舞台劇《婚內失戀》中一對結婚30年的夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）
她也坦言雖沒結過婚，但談過幾段戀愛「曾經在交往的過程中感受過『兩個人的寂寞』，我想感覺應該是有點雷同？當然會害怕這種婚姻啊！」周曉涵笑說自己聽過太多朋友大大小小的「鬼故事」。「所以這應該也是為什麼我已經到了適婚年齡卻還沒結婚的原因」。同樣未進入婚姻但聽過許多故事的項婕如也有感而發「婚內處於不同階段的朋友，都不約而同說過相愛容易相處難這句話，覺得蠻有趣的，但人跟人之間的相處本來就是這樣，有很多微妙微小的變化，是日月累積而成。所以還沒經歷過婚姻的我，對這個過程還蠻好奇的，覺得透過這次的舞台劇，可能未來對婚姻也會有不同的看法。」
曾有過一段婚姻的何如芸，首次挑戰舞台劇演出，她坦言：「因為原著作者是鄧惠文，她是我很喜歡的作家，但婚姻就是一個冷卻的過程，如何在冷卻中不失鮮味我覺得是很需要動腦的，對於『婚內失戀』一詞，我是好奇、有感觸還是感嘆？我想只要是結過婚的應該都算是經驗談吧！」她也感性表示「我想婚姻就是嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，有時候來不及重複，一次就夠了。」與何如芸飾演一對經營30年婚姻的柯叔元表示這個舞台劇非常寫實，但又帶有幽默感，把藝術生活化，談及婚姻他也有感而發「原本以為婚姻就是需要用心經營，後來發現婚姻更像是一場修行，必須體諒、信任、珍惜、以愛為前提，不據理力爭，這樣子人生應該就能夠沒有遺憾了。」
《婚內失戀》2026 年 4 月 10 日至 4 月 26 日在水源劇場演出，12月16日中午正式啟售。
更多緯來新聞網報導
張信哲拉斯維加斯開唱 〈我是真的愛你〉情緒失控全場陪哭
張艾嘉獲終身成就獎嘆「腦不安靜」失眠 鬆口《艾嘉食堂》因王大陸「有問題」
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 61
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 21
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
小禎愛女Emma正式出道！ 汪小菲低調來台「現身首映」
影集《整形過後》由温昇豪擔任監製跟主演，找來張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲等，9日舉辦首映記者會，所有演員到齊，温昇豪感性感謝所有人，他表示昨晚緊張到失眠，「所有專訪、訪問我都努力闡述我想表達的，就是謝謝大一起努力的成果」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 45
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 33
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
陳晨威與啦啦隊女神火速登記結婚！啾啾成人妻首日曬身分證 超閃發聲
樂天桃猿球星陳晨威9日向中信兄弟啦啦隊女友Julia（林尹樂）求婚成功，隔天兩人火速前往戶政事務所登記結婚，許多好友都到場送上祝福。Julia也在成為人妻第一天，甜蜜發聲告白，「遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 24
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 24
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 14 小時前 ・ 20
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 132
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 18
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 21 小時前 ・ 161
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
阿信拍〈恆星不忘〉MV手很忙被虧「介紹護手霜」 本尊笑曝真實原因
F3與周杰倫、阿信首推出新歌〈恆星不忘〉，在MV中前半段講述5人這些年來帶給觀眾的經典作品，最後畫面5人合體，搭配著歌曲，雙手不斷擺動，相較於其他4人，阿信的動作更被網友揶揄「好油好尬」、「他們的手是一定要動嗎」、「陳信宏到底在旁邊忙什麼看不懂」、「為什麼阿信可...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 11
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
陳意涵自曝「背破包闖貴婦局」竟認錯愛馬仕 當場無語超糗
43歲女星陳意涵出道近20年，自然爽朗的形象深受觀眾喜愛，2018年她與導演許富翔結婚後，育有一對兒女，一向隨性、親民的她，近日在陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》中坦言，因為兒子就讀康橋國際學校，為了融入家長圈，一度努力想跟貴婦媽媽們做朋友，相約聚會卻意外發生超級尷尬的糗事。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
李芷婷曝穩交圈外男友交往2年！ 被問結婚鬆口時間點
李芷婷時隔5年，帶著新專輯《海的模樣》回歸，經過《聲林之王》踢館成名、在《中國好聲音》獲得總季軍後，也談了一個讓大家搬上檯面，卻瞬息萬變的感情，同名歌曲〈海的模樣〉記錄她在失戀與低谷中重新定義自己的過程，她說「海會溫柔也會狂暴，我也是。我想透過這張專輯告訴大家，不被定義就是最自在、最像自己的樣子。」而走出那段感情後，她也已經跟圈外男友G先生交往2年，她也透露兩人都是i人純愛戰士，雖然沒有明講，但會安排打掃的值日生，推測兩人同居中。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6
郭碧婷破傳聞！公婆沒逼她生子 笑認向太給「很多錢錢」：他們對小孩很好
女星郭碧婷今（10日）難得在台灣出席公開活動，對於婚後長期定居台灣，以及與香港婆家和老公向佐的關係，她大方侃侃而談，展現出她與婆家開明、自由的相處模式。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 6