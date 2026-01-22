話到嘴邊卻說不出來？「突觸疲勞」恐是失智症最早警訊

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師在診間常聽到患者說「明明知道那是什麼，可是怎麼樣都叫不出來」。他指出，這種感覺代表記憶內容還在，出問題的是負責把記憶叫出來的神經突觸。

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師在診間常聽到患者說「明明知道那是什麼，可是怎麼樣都叫不出來」。（示意圖／Pexels）

張家銘說明，失智症往往不是從腦細胞死亡開始，而是從突觸變鈍開始。他表示，在還沒有明顯退化之前，大腦最先出問題的是突觸的彈性，當突觸開始疲勞、開始不穩，第一個出現的感覺往往就是「明明知道，卻叫不出來」。

張家銘進一步解釋，在突觸裡有一個對記憶非常重要的角色，叫做N-甲基-D-天門冬胺酸受體(NMDAR)。他指出，睡眠亂、壓力大、慢性發炎、情緒長期緊繃，都會讓細胞內鈣離子的節奏亂掉，節奏一亂這個開關就會反應變慢，記憶雖然在那裡但門沒有好好打開。

廣告 廣告

當身體長期處在高壓狀態，大腦會自動進入省電模式，學習和記憶就被暫時往後放。（示意圖／Pixabay）

張家銘觀察，很多人回想後都會發現，叫不出來的時候常常發生在生活最忙、最累的那段時間。他解釋，當身體長期處在高壓狀態，大腦會自動進入省電模式，學習和記憶就被暫時往後放。當這個狀態變成日常，失智的路就慢慢鋪好了。

張家銘表示，如果只是偶爾卡住大腦其實很會修復，但當生活長期失序卡住變成常態，大腦就會開始降低連線、減少消耗。他指出，這時候另一群重要的角色α-氨基-3-羥基-5-甲基-4-異噁唑丙酸受體就會開始站不穩、留不久，記憶不只難叫出來連留下來都變得困難。

建議把睡眠時間固定下來，不追求早睡先追求穩，這一步就是在幫記憶把門校正回來。（示意圖／Pixabay）

針對是否能避免走向失智，張家銘表示答案是可以而且越早越好。他建議把睡眠時間固定下來，不追求早睡先追求穩，這一步就是在幫記憶把門校正回來。張家銘也提醒，每餐有穩定的蛋白質來源，不要讓身體長時間撐著再一次爆衝，盡量選擇讓身體發炎負擔比較低的飲食型態。

張家銘強調，讓生活節奏慢一點、情緒有出口是在幫大腦降下警戒。他表示，睡眠穩定讓訊號變清楚、能量穩定讓連線站得住、情緒穩定讓學習門檻降下來，這三件事一起做是在同時照顧失智症最早期的分子機制。

延伸閱讀

將與李乾龍討論新北市長人選？ 侯友宜：會按節奏找出最適當的人

立院彈劾案 林沛祥砲轟賴清德：正在行使「民選獨裁」

髮廊洗頭撐3天不油！她好奇「洗髮精不一樣？」 內行揭關鍵