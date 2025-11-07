話時代人物／三輪車夫之子變臺大校長！陳文章自曝愛打架 曾找不到工作

記者鄭玉如／台北報導

臺大校長陳文章出身平凡，父親是三輪車夫。他靠努力讀書翻身，考上臺大、赴美深造，回台求職碰壁仍不放棄，最終取得台大與清大教職，常以自身經歷鼓勵學生。（圖／話時代人物）

臺灣大學培養出許多人才，在臺灣具有非常重要的代表性。三立電視台由鄭弘儀主持的節目《話時代人物》，本周邀請到臺灣大學校長陳文章分享其人生歷程，並非出身富裕家庭，父親是一名三輪車夫，他靠努力讀書翻身，順利考上臺大，之後又到美國紐約讀研究所，未料畢業後回臺，求職卻處處碰壁，但他並未放棄，而是將過程視為學習，最終成功取得臺大與清大的教職，日後也常以這段經歷鼓勵學生。

陳文章在節目中對主持人鄭弘儀分享求學過程，他的父親是三輪車夫，平時到處送貨，母親則在經營小本生意，小時候他比較頑皮，又不愛讀書，每天都會跟別人打架，每次被母親處罰後，沉默寡言的父親會騎三輪車，載他到外面散心，「大家其實都這樣過，但是還滿快樂的」，直到小學三、四年級，他才開始靜下心讀書，但也未拿過前三名。

臺灣大學校長陳文章接受主持人鄭弘儀的訪問，分享其曲折又豐富的人生歷程。（圖／話時代人物）

陳文章提到，上國中後他開始認真念書，考到全校第十八名，當時整個名次會被貼在公佈欄，第一次看到榜單時，他又驚又喜，決定再努力一次，第二次考試考到全校第五名，必須上台領獎，「那一次我雙腳發抖了好久，總算上台領了那個獎，因為我家境不是太好，當時領了獎後才發現，原來書念得好，會得到肯定與成就感」。

陳文章自此努力讀書，一直到畢業都是全校第一名，之後考上臺大，發現大學生活多采多姿，一度迷失自我，甚至某一學期有三科沒過，大學二年級下學期他才醒悟，發憤圖強拿到書卷獎，畢業後當完兵就出國念書，在美國紐約羅徹斯特讀研究所，未料回臺後求職，他卻到處碰壁，可能是因研究領域不合。陳文章回憶說，「我幾乎全臺灣的大學都申請過了，從台北到最南端的高雄，我只剩屏東跟東部沒有申請」。

陳文章指出，臺大積極培養領袖人才、研究具影響力的論文、成為國內智庫，並結合國際師資、產學合作，展現台灣的實力。（圖／話時代人物）

陳文章表示，當時他一度非常沮喪，到了第3年、1996年，終於取得清華化工系、臺大化工系的錄取通知，但臺大給的比較早，再加上是他的母校，最終決定回到臺大化工系。他成為校長後，有時在新生開學典禮或畢業典禮常說，「人要有專業、有夢想，結交好友、忍耐挫折，可是還有一項很重要，就是要懂得感恩，不只感恩對我們好的人，也要感恩你的對手、敵人，因為他們讓你知道，自己可能有哪些地方做得不夠好，因而學習到不一樣的東西」，若用這種態度來看待社會，會比較有包容性。

而臺大如何變成世界上的頂尖大學？陳文章指出，必須具備4種特質，首先是「成為每個人都尊敬的大學」、「培養出領袖人才」、「師生研究的課題，必須是具世界性的影響，或對社會有貢獻的議題」、「成為國內最重要的智庫」，除了招攬國際優秀師資，校內也有不少創新、創業課程，給學生更多元的學習空間，以及產學合作，對臺灣企業界有貢獻，讓臺大變成華人第一、世界最頂尖大學，也代表臺灣的驕傲與實力。

