話時代人物／「吊車大王」超扯爆紅 胡漢龑曝發跡史及感情觀

記者陳韋劭／台北報導

鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，他穿著「東北大花」、配戴2千萬名錶珠寶受訪，除了講述父親胡鵬飛開創公司以及自己拓展事業的經過外，另分享擁有4妻14名子女的原因，以及如何讓妻子們和平相處的要訣。

胡漢龑在節目中提及，父親胡鵬飛是空軍士官長退役，原本是摩門教徒，因緣際會下開始信仰瑤池金母，並在神明指示下自行創業，開設「啟德起重公司」。胡漢龑15歲時，因一次偶發事件，自此開始幫忙父親接案、工作，當竹科園區起飛之際，胡漢龑以獨到眼光與魄力，自國外採購大筆最新的吊車及設備，承接下園區內諸多半導體、面板公司的吊重工程，因而成就吊車大王美名。

除了事業外，胡漢龑最為人津津樂道的莫過於擁有4妻14名子女，他說其實這都是「命中注定」，約40年前，他陪伴父親回中國探親時，曾在當地的「火柴神」宮廟算過命，當時神明就說他至少會有4個妻子、10多名子女，另有一次算命也說他具有「九龍太子」命格，結果如神明所言一一實現。

胡漢龑和父親胡鵬飛的合照。（圖／翻攝畫面）

胡漢龑表示，與大婆離婚後，他與接下來的妻子們開誠布公「你們不是第一個，也不會是最後一個」，也取得妻子們的諒解，胡漢龑另還透露，除了4名妻子外，另有16名關係親密的「秘書」，至今與老婆們相處融洽，最重要的就是做到「公平」兩字。

胡漢龑在節目中還提及父親的發跡史，以及父子倆人開創事業的過程、趣聞，另外也分享自己如何分配與妻子們「房事」、每個月會給她們多少零花錢，孩子們的未來安排等內容。完整精彩內容請鎖定每週日晚上首播的《話時代人物》。首播： 11月30日週日晚上8點，於三立新聞台(CH54) 播出。重播：每週六上午9點，於三立新聞台(CH54) 播出。每週日下午4點，於三立財經台(CH48) 播出。

「吊車大王」胡漢龑在節目中秀自己創的超扯舞。（圖／記者陳韋劭攝影）

