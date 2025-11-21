話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡

記者陳韋劭／台北報導

鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。

陳漢章在節目中透露，從小學低年級開始，就有一個不為人知的祕密，自己喜歡打扮成女生，偷穿媽媽衣服，就讀金華國中時，還曾經偷偷去買女生的制服，因時代背景的關係，擔心家人會生氣，害怕被同儕排擠，這些事都只能偷偷的做，不能讓其他人知道。

陳漢章表示，隨著年齡漸長，想當女生的念頭非但沒有消失，反而越來越明確，在世俗觀念的束縛下，平日仍只能以男性的裝扮工作、生活，只有在假日才能走進「自己的國度」，做自己想要做的自己。

陳漢章和妻子雪兒在節目中暢談蛻變過程。（圖／記者陳韋劭攝影）

陳漢章回憶，2019年間，那時被法務部選派至日本京都擔任訪問學者，在沒有人認識自己的國家，終於可以徹底解放，以女性的裝扮快樂的生活，從那時起，就知道回不去了。回國後曾因此去看醫師，醫生說這是「性別不安」，他不再隱藏想當女生的念頭，逐漸鼓起勇氣走向性別轉換這條路。

陳漢章的老婆雪兒表示，當初交往時，他認為不該向我隱瞞這件事，主動坦承喜歡穿女裝，當時認為沒甚麼大不了的，就像是Cosplay（角色扮演）一樣，後來他想在生活中完全變成女生，整件事就此失控，雙方曾為此爭吵、甚至心生厭惡，約有 3、4年間夫妻關係緊張。

雪兒指出，陳漢章那時全心全意試圖解決這個問題，兩人談了很多，自己也想了很多，也許是因為孩子的關係，或是為了要顧全大局，愛情昇華成親情，也難以斷捨，也就逐漸接受了他的轉變。

陳漢章在節目中也透露轉變被揭發的經過、父母的態度、孩子天真的想法、以及社會對他的看法等細節。完整精彩內容請鎖定每週日晚上首播的《話時代人物》。首播： 11月23日週日晚上8點，於三立新聞台(CH54) 播出。重播：每週六上午9點，於三立新聞台(CH54) 播出。每週日下午4點，於三立財經台(CH48) 播出。

「最美檢察官」陳漢章與妻子和兒子合照。（圖／翻攝畫面）

