話時代人物／當鋪教父秦嗣林揭奇聞：人妻慘變抵押品、軍閥典當老蔣贈槍

台灣當鋪教父、鑑識專家秦嗣林近日在三立電視台由鄭弘儀主持的節目《話時代人物》分享自己的成長經歷，他的父母都是山東人，因戰亂來到台灣並定居於基隆，無奈父親生意失敗，他為了分擔家務，在高一時輟學，跑到台北的當鋪當學徒，雖然第一次做生意就被騙，但他不斷從中學習，當鋪生意做得有聲有色，曾遇有丈夫拿妻子當抵押品，還有軍閥典當老蔣贈的槍，人生一路走來充滿驚奇。

秦嗣林在節目中對主持人鄭弘儀表示，他的父親來自山東日照，在當地不只是地主，還曾擔任村長，但因國共內戰爆發，父親為了躲避共產黨，開始逃命生活，而他的父母並非一起逃，所以一度走散，母親之後隨著難民潮來到台灣會合。秦嗣林提到，「有時一個人的意志力能夠戰勝環境，或許是我母親想法很單純，她只想找到丈夫」。

秦嗣林指出，他的父親來到台灣後，先是以踩三輪車為生，不久開始幫人家維修房子，生意相當好，之後做起營造事業，「到現在我爸蓋的房子，在基隆差不多有5、600戶，貢獻不小」，後來父親生意失敗，家裡的經濟狀況差。回想起國一就讀恆毅中學時，為了節省通勤時間，他曾寄宿在父親朋友開的當鋪裡，當時他對當鋪的印象是「太有錢了」，抽屜打開全是錢，埋下他想做當鋪生意的想法。

秦嗣林讀高一為了賺錢，索性輟學，跑到台北的當鋪當學徒，學習不到3年，因為老闆要移民美國，決定收店，他在老闆的建議下，自己開當鋪，一開始還不太熟悉，曾收到一條假的金項鍊，被騙了1萬多元，但他並不懊悔，反而當成一次學習機會，每天都把金子捧在手中玩，熟悉重量與觸感，久而久之就能精準辨別真假，他說「我當一次假金子後，這一生都沒有當過假金子了」。

秦嗣林提到，「進當鋪跟進醫院是一樣的，沒有人願意去，可是不得已，還是非去不可」，有人甚至連人都拿來典當，一名丈夫欠下15萬債務，但拿來典當的東西，價值卻不超過5萬，對方表示要跟他的姑姑借錢，於是讓妻子坐在當鋪等候，沒想到一去不回，最終只能請該名妻子離開。

秦嗣林還曾遇到一名軍閥，軍閥跟著蔣介石來台灣，也是國大代表，由於家中開銷不夠用，陸續拿古董、字畫、黃金來典當，黃金還是用子彈箱盛裝，裡面全是金條，但總有床頭金盡的時候，軍閥之後還來典當蔣中正送他的槍，最終仍因在台灣生活不下去，軍閥選擇用這把槍自裁。秦嗣林表示，在當鋪做生意，也讓他看見人生百態，「人生有時候你要想，位處太高，也要想到低處啊」。

