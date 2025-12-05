話時代人物／被霸凌到奪世界冠軍！變裝皇后妮妃雅揭秘辛：最後悔1事

記者鄭玉如／台北報導

變裝皇后妮妃雅奪《魯保羅》冠軍，近日上節目《話時代人物》分享從小被霸凌、在媽媽支持下追夢的故事，如今站上國際舞台，也希望讓世界看見台灣之美。（圖／話時代人物提供）

變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）2024年參加美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」，奪下第16季冠軍頭銜，近日現身三立電視台由鄭弘儀主持的節目《話時代人物》分享人生經歷，由於他從小個性陰柔，成為同學嘲諷對象，所幸在媽媽的支持下，幫助他擺脫霸凌、自由地向藝術領域發展，如今他站上了國際舞台，不只感謝媽媽一路的陪伴與包容，也希望讓世界看到台灣的美。

妮妃雅在節目中對主持人鄭弘儀提到，他的英文本名是Leo，因表演而創了妮妃雅（Nymphia Wind）這個角色。從小父母就離婚了，所以他對父親的印象不深，上面有一個大他5歲的哥哥，他與哥哥的個性截然不同，他是瘋狂有創意，哥哥則是穩重有禮，媽媽曹慧敏為了養大兩個孩子，一邊賺錢一邊陪伴孩子成長，既有責任感又堅強，在家更是母兼父職，小時候在他與哥哥的眼中，媽媽就是兄弟倆的一切。

妮妃雅小學時因個性陰柔而被同學嘲笑，但在母親的支持下，他勇敢做自己並發掘藝術天賦。主持人鄭弘儀在他的帶動下，也試著擺出撫媚姿態（圖／話時代人物提供）

妮妃雅憶述，小學時因個性陰柔，成為同學嘲諷對象，稱他為「C.C. Lemon」（飲料名稱，CC音同Sissy，意旨「娘娘腔」），當時他並未發現這是霸凌，但母親敏銳地意識到環境不友善，之後讓妮妃雅就讀全人實驗中學，從國一到高三，由於學校環境平等，他並未因獨特氣質而被欺負，高中畢業後至英國研讀服裝科系。妮妃雅說，從小媽媽就看出他的藝術天賦，更鼓勵他成為藝術家或設計師，「媽媽給了我最大的禮物」。

妮妃雅指出，雖然他出生於美國，曾在香港住了6年，還到中國生活1年，但最終還是回到台灣，深深喜愛這片土地的文化與人文風景，常將香蕉、雲豹等台灣元素融入服裝創作，同時也感嘆台灣部分民眾有點崇洋媚外，忽略台灣本土的美，希望透過作品讓世界看見台灣。不過，由於從小未在講台語的環境中成長，因此不會說台語，讓他感到可惜，身處台灣文化中卻有些格格不入，長大後更渴望重新認識這片土地的文化。

妮妃雅也曾感謝前總統蔡英文，他解釋「認真想一想，覺得小英有重視到被忽略的族群，推動婚姻平權，所以才會稱小英是台灣的媽媽，對我來說，她照顧到大家，讓我們可以跟別人一樣平起平坐」，台灣同性婚姻合法化，讓他既感動又驕傲。

更多精彩內容都在54台三立新聞台，本週日（12/7）晚上八點播出的《話時代人物》。

