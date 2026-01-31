《話時代人物》遭AI造假！三立嚴正譴責：已啟動調查機制

娛樂中心／魏聖凌報導

近日網路上流傳一段三立談話節目《話時代人物》影片，畫面中主持人鄭弘儀以「歡迎投資之神黃毅雄的師弟林學明教授」為開場，並在影片中談論到與投資公司托馬-布拉沃合作的過程。不過經查證發現，該段影片是以AI仿冒所惡搞的假影片。對此，三立新聞嚴正譴責利用AI仿造影像、捏造人物與內容、混淆視聽之行為，此舉不僅誤導觀眾，更嚴重傷害《話時代人物》節目之公信力與品牌價值。

AI造假三立談話節目《話時代人物》。（圖／三立新聞）

三立新聞指出，該偽造影片具有以下明顯破綻：

1、人物表情生硬，缺乏自然情感層次。

2、 肢體動作不自然，出現明顯「恐怖谷效應」，眼神空洞、無法對焦，主持人與來賓之互動處理失真。

3. 主持人口語用詞與《話時代人物》一貫風格不符，節目主持人亦不使用中國用語。

AI造假三立談話節目《話時代人物》。（圖／三立新聞）

經進一步查證，該段冒用三立新聞《話時代人物》之AI偽造影片中，所謂受訪者「林學明」亦為虛構人物，並非真實存在之學者或來賓。該影片自主持人、來賓至整體內容，皆為 AI 仿造，全屬不實。三立新聞嚴正譴責利用 AI 仿造影像、捏造人物與內容、混淆視聽之行為，此舉不僅誤導觀眾，更嚴重傷害《話時代人物》節目之公信力與品牌價值。

三立新聞表示，本公司已啟動調查機制，除向警方報案外，亦將追查相關來源並依法提告。三立新聞嚴正譴責 AI 偽造影像混淆視聽之行為，並呼籲觀眾提高警覺，所有節目內容以三立新聞官方平台發布為準。

