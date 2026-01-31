《話時代人物》遭AI造假 三立新聞聲明全文：內容全屬不實勿轉傳

娛樂中心／魏聖凌報導

近日網路流傳一段以AI技術偽造之影片，冒用三立新聞旗艦節目《話時代人物》名義，捏造主持人鄭弘儀專訪某林姓教授內容。經查證，主持人鄭弘儀從未訪問過「林學明」，該影片所生成來賓人像、鄭弘儀說話內容，皆為AI技術所製造，並非三立新聞製作或播出，內容全屬虛構不實。

三立《話時代人物》 遭AI造假。（圖／三立新聞）

三立新聞部指出，該影片人物表情與肢體動作不自然，互動失真，主持人口語用詞亦與節目風格不符，明顯為AI仿造影像。

三立新聞部已啟動調查機制，除向警方報案外，亦將追查相關來源並依法提告。《三立新聞》嚴正譴責 AI 偽造影像混淆視聽之行為，並呼籲觀眾提高警覺，所有節目內容以三立新聞官方平台發布為準。

