話時代人物／飛安官李寶康揭24年前澎湖空難秘辛 背斷肢下山 蓄鬍守承諾

記者鄭玉如／台北報導

70歲前飛安調查官李寶康接受鄭弘儀專訪，分享調查空難經歷，曾背罹難者小腿下山，蓄鬍承諾亡魂。（圖／《話時代人物》提供）

70歲飛安會首屆調查官李寶康近日接受鄭弘儀的專訪，在三立電視台節目《話時代人物》分享經歷，他曾任職於長榮航空，直到飛安會成立，他決定為民付出，擔任飛安調查官，曾調查過大大小小的空難事件，例如1999年德安航空公司直升機撞山事件，過程中他背著罹難者的「小腿」下山，另外，李寶康的招牌大鬍子形象，其實也與調查案件有關，為了履行和罹難者的承諾。

李寶康在節目中對主持人鄭弘儀提到，1998年2月中旬發生「大園空難」，根據調查報告指出，可能與進場操作相關，造成失速的狀況而釀災，飛安問題也因此受到重視，促使飛航安全調查委員會（簡稱飛安會）的成立，當時他正在長榮航空服務，專長是飛機維修，「看到政府要成立飛安會，這是我要去的地方」，希望替人民服務，寫了一封信毛遂自薦，也因有在長榮航空工作的經歷，讓他順利入職。

李寶康回憶說，當時看到政府要成立飛安會，希望能夠替人民服務，於是毛遂自薦。（圖／《話時代人物》提供）

李寶康提到，勘驗過大大小小的空難，印象最深刻的是「1999年德安航空公司直升機撞山事件」，空難發生在瑞芳粗坑口，當時機上沒有乘客，但有3位機組人員，打算從台北松山機場飛往台東，期間因飛進入雲霧中，駕駛員視線不佳，以為還位於安全高度，發現異狀為時已晚，直接撞進山壁，空難發生後，飛安調查官等到現場清理差不多、罹難者被搬移後，才會到現場執行任務。

李寶康回憶說，當時整架飛機裂成兩半，機頭卡在山裡，機尾被甩斷，飛到另一個山頭，由於直升機未裝設黑盒子，他們只能透過直升機上的儀錶板判斷事故原因，當時他雙手伸入土裡挖掘找尋儀錶板，感覺碰到硬塊，又覺得不對勁，往下繼續挖，發現竟是人類的小腿，呈現黑色且腫脹，約20多公斤，雖然當下很害怕，但他心中有股使命感，不希望罹難者屍體不完整，於是將小腿揹下山，「壓力很大，做調查都沒這麼大的壓力，但是把這條腿運回山下，然後交給他的家屬，我覺得責任重大」。

除此之外，2002年華航CI611澎湖空難事件，是李寶康到職以來最大的空難，機上225人全數罹難。李寶康提到，當時他率隊在海上打撈機骸1個多月，調查卻毫無進展，灰心之際他看著海面上嶙峋波光，總覺得有人在呼喊「給我們一個交代」，讓他感到羞愧，於是以蓄鬍作為承諾，希望亡魂幫忙指引方向，未料沒幾天果真破案，他也信守承諾，如今大鬍子成為他的招牌。

李寶康長年熱愛健身，常在健美比賽中奪冠，身材與體態保持得相當出色。（圖／《話時代人物》提供）

