「話時代人物」 Janet 德州出生 流利臺語感謝阿嬤

記者周毓洵／臺北報導

德州出生、英文母語，卻能一開口就是流利台語，全方位女星謝怡芬Janet 本登上三立《話時代人物》，親口揭曉她一口台語的幕後推手，竟然是從小帶大她的阿嬤。Janet笑說，阿嬤是她心中真正的偶像，還用臺語暱稱她是「鳳山美人」，但常常一不小心就口誤成「鳳山米漿」。

Janet的父母年輕時赴美留學，在休士頓結婚定居，因此她一出生就是德州女孩，童年卻幾乎都在阿嬤身邊長大。來臺灣前，她只會說英文跟臺語，臺語甚至比中文還流利。阿嬤獨自拉拔三個孩子長大，40歲還遠赴非洲當義工、學會一口流利法文，讓Janet至今提起仍滿是崇拜與感謝。

形象優雅的Janet，童年其實是老師眼中的「頭痛人物」。她曾把假大便放在老師桌上、在同學椅子底下放屁墊，甚至高中為了做科學實驗，差點燙壞同學的頭髮，讓老師直接打電話向父母投訴。為了消耗她過剩的精力，爸媽替她安排小提琴、跆拳道、籃球等課後活動，也在嚴格與包容並行的教育下，培養她後來進入MIT（麻省理工學院）攻讀生物醫學與西班牙文雙學位，甚至一度就讀醫學院，準備成為無國界醫生。

人生的轉彎來得突然。Janet在臺灣街頭被相中拍廣告，意外踏入演藝圈，回憶第一次接下內衣廣告時，媽媽還緊張地問：「妳是不是被騙了？」她自嘲，20歲能拍內衣廣告很難得，「五、六十歲之後通常只能代言尿布。」但光鮮背後也有低潮，模特兒時期的身材壓力，讓她曾歷經三年憂鬱症、厭食與暴食症交錯的痛苦，直到心理治療、團體支持與獨自旅行，才慢慢走回健康生活。

近年Janet在戲劇圈展現實力，最新代表作是在《零日攻擊》中飾演總統王明芳。為詮釋領導者氣場，她研究多位國際女性政治人物，並在節目中公開自己的角色筆記本，用英文搭配顏色標記台詞難度、情緒層次與人物關係，敬業態度令人佩服。近期她也給自己全新挑戰，勇闖好萊塢試鏡，她笑說：「不管是門、窗戶，還是挖個洞，只要能進去，我都可以爬。」

謝怡芬Janet 登上三立《話時代人物》，她透露流利臺語全拜阿嬤所賜，還愛暱稱阿嬤是「鳳山美人」，卻常口誤變成「鳳山米漿」。（三立提供）

形象優雅的謝怡芬Janet （右）自爆童年超愛惡作劇，假大便、放屁墊樣樣來，老師都曾打電話向爸媽投訴。（三立提供）