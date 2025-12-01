話術治國 賴政府頻吃制度豆腐的誠信危機

總統賴清德兩個多月前赴廟參香時，喜孜孜宣稱「月薪五萬元以下免稅」。行政院日前又高調宣傳「暖心減負擔」。政府似乎正忙著以各種利多換取掌聲。然而，細究這些所謂的惠民政策，卻發現其中充滿選擇性話術與刻意忽略，不僅讓民眾空歡喜一場，也暴露出政府在公共敘事上的誠信危機。總統與財政部頻頻吃「制度豆腐」，把例行性或特定條件下的優惠包裝為全面利多，已逾越專業底線。

賴清德九月喊出的「月薪五萬元以下免稅」，彷彿給了人民莫大恩惠，不少低薪族差點感動到要下跪謝主隆恩。不料空歡喜兩天後，財政部趕緊出面滅火。總統的公開宣布已構成嚴重誤導，因為這項「五萬免稅」完全是特定條件下的試算話術。此情況只有在單身、租屋、且沒有自用住宅的前提下，透過疊加各項既有扣除額後才可能成立。總統若非無知，就是刻意忽略最關鍵的前提。

立委邱鎮軍評論一語中的：「『月薪五萬免稅』多麼好的全民共享大利多，聲勢浩大、掌聲響亮。但賴清德刻意不說的是，根本沒有新的減稅方案。」這並非「普發式」減稅，而是把舊制度下的特定優惠重新包裝成「新政」。最終，只能由財政部緊急澄清，坦承總統的說法是以「試算案例」為基礎，讓滿心期待的民眾瞬間發現「看得到吃不到」。國家領導人為求政策「有感」而採用近乎欺騙性的話術，不僅敗壞政府誠信，更讓人民對未來施政承諾產生疑慮。

上行下效，行政院與財政部對「所得稅指數化調整」的宣傳同樣問題重重。行政院將財政部公告的 115 年度免稅額、扣除額與課稅級距調升，大肆包裝為「史上最狂減稅全餐」或「減稅大紅包」。

然而從財政專業角度來看，此項調整絕非政府主動減稅或惠民政績，而是依法行政的被動措施。《所得稅法》規定，當物價累計漲幅達到法定門檻時，必須調整免稅額與扣除額，以避免通膨造成實質稅負加重；學理上稱之為「財政拖累」。通膨削弱個人所得購買力，同時因級距攀升效應，使租稅負擔反而上升。

換言之，這項制度化調整只是政府被動抵銷部分通膨帶來的「加稅」效果。調整範圍有限、適用時間亦有落差，效果終究有限。相較於物價上漲前，民眾的實質租稅負擔仍然加重。將這種「亡羊補牢、為時已晚」的指數化調整誇稱為減稅紅包，無疑是對財政專業的輕蔑，也是對社會大眾的公然誤導。

賴政府屢屢把例行或限定性的政策優惠，透過選擇性與誇大性話術包裝成主動減稅政績。這種「吃制度豆腐」的宣傳方式或能短暫博得掌聲，但代價卻是政府誠信的流失。政府部門宜恪守專業、如實說明政策的適用範圍與背景，方能建立公信力，也才能真正贏得人民信任。

