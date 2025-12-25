話都是朱孝天在講！開撕F3「悶聲發大財」 爆3大黑幕：已去國台辦配合調查

照片是F4在五月天演唱會台上合體，幕後曝光。資料照。翻攝自相信音樂臉書



F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲，以「朱孝天」留言的截圖直指在他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，要「大家可以琢磨一下」，掀起假唱爭議。今（25）日微博熱搜，「朱孝天」劍指五月天所屬「相信音樂」，稱存在勾結黄牛炒票逃税、海外洗錢、強制假唱等問題，並表示自己已去國台辦配合調查。

朱孝天曾經親上火線還原「被退出F4」始末。資料照。翻攝朱孝天微博

微博上瘋傳截圖之一，是「朱孝天」留言，他都被網暴成這樣了，他們三個（指言承旭、周渝民、吳建豪）還是選擇了在台上悶聲發大財，如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎？並稱，自己演出不出那種感覺了。

另一張截圖，也是「朱孝天」的發言，表示自己的耳朵因為噪性傷害，會持續耳鳴，造成他唱歌的時候會走音，但他依然堅持全開麥，稱那兩場演唱會（指大巨蛋和北京鳥巢）自己走音，但放出來的視頻卻沒有，強調自己有保留證據。暗指假唱。

截圖也顯示，「朱孝天」爆料相信音樂在中國內地的合作夥伴「華人音樂」擁有售票系統，但是相信音樂選擇與「大麥網」合作，透過黃牛炒高票價後平分收益，並利用該模式逃避溢價的稅款。

另外，「朱孝天」稱相信音樂在中國内地設立音樂公司和貿易公司，利用謊報藝人酬勞、貿易公司跨境轉帳等方式逃稅，並涉嫌洗錢，「上面已經開始調查這些事情了，應該很快就要行動了。我才去國台辦配合調查。」相關的指控，並未出示證據。截至記者出稿之前，都是「朱孝天」單方面指控，相信音樂尚未回應。

以朱孝天留言的談話，在微博登熱搜。取自微博

