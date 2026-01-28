話題人物／張又俠小檔案

張又俠，1950年7月生，漢族，陝西渭南人，生於北京，是中國人民解放軍上將（陸軍上將軍銜），長期在解放軍系統任職，具備實戰經驗的資深將領，同時也是典型的「紅二代」。

紅二代出身 其父與習父曾軍中共事

其父親張宗遜為中共開國上將，曾任解放軍總後勤部部長，與習近平之父習仲勳同為陝西人，並曾在陝甘寧地區共同工作，這層關係使張又俠在軍中被視為根基深厚、政治背景特殊的人物。

張又俠1968年12月入伍，1969年5月加入中國共產黨，畢業於軍事學院基本系，大專學歷。張又俠軍旅生涯起步於基層，1970年代在第14軍第40師第119團服役，曾任連、營、團級指揮官。1979年對越自衛反擊戰期間，他參與作戰。

中越戰爭立大功 一戰成名

1984年中越邊境老山戰役中，張又俠任119團團長，指揮部隊主攻松毛嶺662.6高地等關鍵陣地，採取多點突破、斷敵退路等戰術，僅用7分鐘奪取主峰，隨後兩小時內連克18個高地，為主力奪取老山掃清障礙。其部隊在後續防禦戰中成功抵禦越軍多個主力師反撲，表現突出。這段實戰經歷使他成為中國現役將領中少數具備真正戰場經驗的高級將領，之後迅速升遷，先後任第40師副師長等職。

曾任共軍總裝備部長 埋下貪腐伏筆

1990年代起，張又俠進入更高層級，歷任第13集團軍副軍長、第13集團軍軍長、北京市軍區副司令員、北京軍區副司令員等職。2007年任瀋陽軍區副司令員，2011年升任瀋陽軍區司令員。2012年中共十八大前，他調任中國人民解放軍總裝備部部長（後改制為中央軍委裝備發展部部長，2015-2017年任職），主管全軍武器裝備研發、採購與管理，期間大力推動高技術武器裝備建設，但也因此為他日後遭指控貪腐，埋下伏筆。

官運亨通 升任中央軍委副主席

2017年中共十九大，張又俠當選中央政治局委員、中央軍委副主席（排名第一副主席），成為副國級領導人。2022年中共二十大連任中央政治局委員、中央軍委副主席，繼續主管軍事作戰、訓練與裝備領域事務，被外界視為習近平軍中重要親信與軍改執行者之一。

軍中務實派 屢傳與元老派聯合對習逼宮

張又俠長期被認為是軍中務實派，作風硬朗、重視實戰訓練，與美軍交往時表現得體，曾獲五角大廈正面評價。不過，在任期間卻屢次傳出，張習兩人不對盤，甚至有張又俠在軍中長期部署，握有實權，對習早已造成威脅的說法，有學者更認為，習近平有可能因張又俠和元老派的聯合逼宮而下台。

中箭落馬 遭指嚴重踐踏軍委主席負責制

儘管習近平在此期間，大力清洗軍中貪腐，張又俠卻仍穩坐第一副主席的位子，就算是張習兩人不和傳聞從未間斷，兩人的實質衝突也從未浮上檯面，但就在2025年底，網路卻傳出張又俠遭逮捕調查的消息，隨即張又俠公開露面減少，2026年1月20日更缺席了中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的20屆四中全會精神專題研討班」的開班式，就在各界多方揣測下，中共國防部24日突然宣佈，張又俠涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究決定立案審查調查。

至於張又俠為何被捕？外界各說紛紜，有分析指其落馬可能與火箭軍裝備採購腐敗案、派系鬥爭或更高層權力博弈有關。但根據中共解放軍報的社論，張又俠是明顯「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」「造成極大破壞」，成為繼郭伯雄、徐才厚、何衛東之後，又一位在任期內落馬的中央軍委副主席。而張又俠也是1971年林彪事件後，最高級別的軍方落馬人物。

從紅二代到階下囚 反映中共高度集權不穩定性

總體而言，張又俠從戰場團長到軍委副主席的歷程，體現了中共軍方「紅二代」加上實戰，再加上技術官僚的典型晉升路徑，但最終在2026年初的軍中大清洗中戛然而止，其結局反映出當前中國軍政高度集權與不確定性的複雜現實。