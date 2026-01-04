話題太敏感？Cortis直播聊嗨...經紀人急致電要求中斷 兩派吵成一團

娛樂中心／蔡佩伶報導

CORTIS直播大聊接吻，戀愛等話題。（圖／翻攝自小紅書）

韓國男團「Cortis」出道半年多，去年12月來台參加AAA典禮表演圈粉無數，而成員之一的趙雨凡也證實是台灣人。近日，Cortis在直播中大談戀愛、吻戲等話題，讓部分網友認為不太妥當，最終經紀人還打電話要求中斷直播。

Cortis直播中因為有粉絲詢問了與戀愛相關的話題，5人也順勢聊開，後續趙雨凡則脫口「我們經驗很豐富」，成員們的言論遭到網友放大檢視，即使後來直播被經紀人以「還有工作」為由中斷，但至今兩派粉絲仍在網路上吵成一團。

廣告 廣告

部分網友直言Cortis談論的內容過於敏感，呼籲他們未來要謹言慎行，不過也有其他粉絲緩頰，解釋成員所說的有經驗是指回答粉絲，並非是在戀愛方面有經驗，認為是翻譯有些落差。

CORTIS曾來台表演。（圖／starnews提供）

更多三立新聞網報導

3年地下情修成正果！女星震撼宣布結婚 情定男團成員「關鍵曝光」

像是沒穿！大咖歌手肉色戰袍登《紅白》 「開腿熱唱」挨轟：低俗

正面全裸爆紅！遭解約淪三級片男星 認了下海有私心：要保護她

邊荷律爸爸驟逝！她悲痛發聲「內心極度慌亂」 對外懇求1事

