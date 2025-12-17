話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出 《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

新生代女星席德妮史威尼飾演米莉，在坐牢出獄後，亟需工作，於是委身於豪宅當傭人，卻引發一連串的驚悚意外。（車庫娛樂提供）

翻拍同名暢銷小說的驚悚電影《家弒服務》（The Housemaid），讓新生代話題女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）挑戰充滿情色誘惑的驚悚戲路，她也大方以全裸入鏡詮釋片中的火辣床戲，讓話題指數暴增。

劇情圍繞著席德妮史威尼飾演的米莉，在坐牢出獄後，委曲求全找到一份在豪宅當女傭的工作機會，但沒料到亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）飾演的女主人妮娜總是陰晴不定，感覺另有蹊蹺。更奇怪的是，這個男主人安德魯分明帥氣又多金，堪稱萬中選一的白馬王子，卻又跟妮娜保持著若有似無的距離，這個家顯然充滿不可告人的秘密。

席德妮史威尼對於片中必須跟飾演安德魯的布蘭登斯克勒納（Brandon Sklenar）演繹許多親熱戲，還一起全裸演出，她說，「在拍攝這類場景時，完全信任你的搭檔非常重要。而我和布蘭登之間就存在著這種完全的信任。我們一起討論所有細節，在整個拍攝過程中，這種安全舒服的感覺讓我感到非常輕鬆自在。」

《家弒服務》劇情充滿各種伏筆，而席德妮史威尼（右）與布蘭登斯克勒納（左）更挑戰裸露尺度、演出情欲畫面。（車庫娛樂提供）

之前原著小說作者，看過本片後，已經大力稱讚比原著更加引人入勝，而在洛杉磯首映後，各大媒體的影評也解禁出爐，大讚席德妮史威尼和亞曼達塞佛瑞的演技，以及翻轉不斷的精彩劇情。《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）表示：「如果你想在連假逃離家庭，欣賞一部畫面精美、充滿淫穢幽暗及血腥扭曲元素的娛樂電影，沒有更好的選擇了。」《衛報》（The Guardian）將《家弒服務》與90年代賣座情慾驚悚片《致命的吸引力》相互比較，並形容本片是「一部嚇人的精彩—或者可以說精彩的嚇人—的心理懸疑驚悚片」。《IndieWire》建議大家「絕對要跟一大群人一起看導演保羅費格的《家弒服務》」，因為這樣會「更有趣」。恐怖權威媒體《Bloody Disgusting》表示：「這是一部徹頭徹尾的娛樂佳作，適合跟一群喧鬧的觀眾欣賞，感受其中的瘋狂刺激。」究竟豪宅女主人，跟女傭之間的勾心鬥角，誰勝誰負，故事完全出人意料。

