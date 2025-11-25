話題熱潮延燒！GODZILLA POP-UP STORE 哥吉拉新竹巨城快閃店登場

▲哥吉拉（2023）櫻花配色軟膠玩具（哥吉拉商店限定），粉嫩與強悍的反差魅力，是本次快閃店的人氣焦點。

上百款人氣周邊與GODZILLA STORE 限定首次齊聚新竹，打造冬季怪獸迷必朝聖地標

【記者 李宏燁／新竹 報導】官方授權的 「GODZILLA STORE Pop-Up Store in Taiwan 2025」 哥吉拉快閃店，今年冬天首次進駐新竹！活動將於 2025 年 11 月 26 日至 12 月 26 日 期間限定進駐新竹Big City遠東巨城購物中心 1F 戶外，正逢百貨周年慶與聖誕節檔期，讓粉絲在購物旺季一次逛好逛滿，將最完整的哥吉拉周邊收藏帶回家。

廣告 廣告

▲哥吉拉（2023）DM 筆筒，細節滿點的全新造型，再現 2023 年哥吉拉的震撼氣勢。

本次快閃店集結超過百款周邊，包含 收藏級軟膠、絨毛玩偶、實用生活用品、GODZILLA STORE 限定品與聯名服飾 等多樣品項。無論是為節慶挑禮物、家庭出遊，或是怪獸迷尋寶，都能在現場找到屬於自己的冬季怪獸好物。

多元商品一次到位：從收藏級到生活用品，各年齡層皆適合

本次活動帶來超過百款商品，從收藏迷最愛的 軟膠模型與限定合作款，到親子與女性粉絲喜歡的 絨毛玩偶與迷你娃娃，以及聖誕節最實用的 馬克杯、毛毯、抱枕、門簾等居家雜貨，更有多款 哥吉拉印花 T 與聯名服飾及配件。不論是聖誕交換禮物、年末禮物或自用收藏，都能在現場找到最對味的哥吉拉周邊。

聖誕 × 周年慶雙檔期加乘：冬季最強送禮提案

快閃期間恰逢冬季節慶，人潮最旺的聖誕與周年慶檔期，現場提供多種價格帶商品，方便粉絲聖誕採購，現場必看商品亮點。

●活動資訊

活動名稱：「GODZILLA STORE Pop-Up Store in Taiwan 2025」 哥吉拉新竹巨城快閃店

活動期間：2025/11/26 – 2025/12/26

活動地點：新竹Big City遠東巨城購物中心 1F 戶外廣場（聖誕樹旁）

（照片業者提供）