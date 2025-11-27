話題聯名！《排球少年!!》主題咖啡廳開張、頂呱呱X鬼娃恰吉第二波聯名登場

（圖／加七攝、業者提供）

《排球少年!!》粉絲集合！FANFANS CAFE即日起正式推出主題咖啡廳，以五大人氣高校為主軸打造沉浸式空間，包含烏野、青葉城西、音駒、梟谷學園、稻荷崎五隊。從入口動線到座位區，全區按照校隊代表色、象徵物與精神調性完整還原！

咖啡廳內設置多組劇照與賽場視覺，讓粉絲吃飯吃到一半都忍不住想站起來喝彩，臨場感滿點，完全就是粉絲必訪的夢幻場域。

餐點更是這次合作的亮點。主餐以五大高校為主題，從視覺到口味都做出專屬個性，甜點則推出「日向烏鴉巧克力」，以主角日向翔陽象徵性的烏鴉意象為靈感，是粉絲必拍的超高人氣商品。冬季限定的「無酒精熱紅酒（狐狸茶包）」則延續作品的熱血形象，喝起來暖心暖胃。

廣告 廣告

當然，粉絲最關注的「周邊」也一次到位，凡入店即可獲得角色閃卡（隨機）、滿額送劇照票卡夾，點選任一同校主題套餐」，可獲得該校專屬透卡一張，為本次合作限定品項。

盤點台灣國王派冠軍名店！層次派皮、經典餡料，吃到瓷偶還能抽金條！

另外，連鎖炸雞品牌頂呱呱在今年萬聖節期間推出《鬼娃恰吉 CHUCKY》第一波聯名活動引發熱烈討論，接著第二波聯名也已經登場！包含「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」，共推出四款造型，直購價249元，緊接著在12/5推出的「鬼娃恰吉雷射海報組」，分為 A、B 兩組，每組199元、每組內含兩張。同期再加碼推出滿額贈的「鬼娃恰吉聖誕貼紙」，凡單筆消費滿399元即可免費獲得一組，餐點與周邊皆可累計、亦可累贈。

12/5起頂呱呱同步於KWA KWA CLUB會員推出「聖誕滿額刮刮樂」活動，有機會將多項恰吉聯名周邊與餐點優惠帶回家！

（圖／頂呱呱提供）

INFO

《排球少年!!》× FANFANS CAFE主題咖啡廳

台北西門店

地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

活動期間｜2025/11/27（四）-2026/02/03（二）

台中一中店

地址：台中市北區太平路22號2樓

活動期間｜2025/11/28（五）-2026/02/04（三）

高雄愛河店

地址：高雄市前金區大同二路23號1樓

活動期間｜2025/11/28（五）-2026/02/04（三）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

暖胃美食！雞湯桑奶油培根拉麵、明太子雞肉飯開吃，全家也端出日本人氣拉麵店聯名

聖誕派對就是這個！達美樂三本柱開趴、CARRYON × 造糕的人推「金手指」禮盒

懶人救星組合！米大師×瓜瓜園「紫米地瓜飯」80秒開飯、金車漢寶碗麵吃得到厚切牛！