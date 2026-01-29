【話題開箱】什麼是「延長病假」？ 勞工有無相關規定？

監察院28日表示，監察院長陳菊基於健康因素主動請辭，賴清德總統在昨日下午發布總統令，予以免職，並自2月1日起生效。面對在野黨立委質疑陳菊請假時間長達1年多，監察院說明陳菊的請假程序均符合《公務人員請假規則》中「延長病假」的規定。究竟何謂「延長病假」？勞工是否也有相關規定？

公務人員病假規定

依據《公務人員請假規則》第3條，公務人員請假相關制度包含普通病假與延長病假的給假規範，授權考試院訂定實施細則。其延長病假規定為：

-- 公務人員1年准給普通病假合計為28日，若病假超過28日，得請事假7日抵銷。若過去已請滿該年度普通病假、事假後，經機關核准可請延長病假。

-- 延長病假的總期限，自第一次請延長病假的首日起「2年內合併計算」，不得超過1年；也就是在2年內請延長病假的總天數相加不得超過1年。但銷假上班1年以上者，其延長病假得重行起算。

-- 因重大傷病(非短時間內可治癒)或安胎等特殊醫療需求者，才具申請延長病假的條件。

-- 公務人員請延長病假或因公傷病請公假已滿規定期限仍不能銷假者，應予留職停薪。自留職停薪之日起已逾1年仍未痊癒者，應依法規辦理退休、退職或資遣。但其留職停薪係因執行職務且情況特殊者，得由機關長官審酌延長之，其延長以1年為限。

-- 公務人員如依公務人員請假規則，經機關長官核准延長病假，請假期間俸給仍照常支給。

「延長病假」制度設計與意旨

延長病假制度設計與普通病假(一般短期病傷休養)不同，主要考量的是長期治療需求與復健時間，讓因重大疾病或特殊醫療需要者(非短期恢復者)有足夠時間治療與休養，而不必因健康問題被迫復職或離職。

普通病假與延長病假比較

普通病假

延長病假

目的

一般性病痛治療

長期重大疾病或特殊治療需求

期限

按年度累計(如28天等)

普通病假、事假用罄，經主管機關同意得申請；2年內合併最高1年

病情

一般疾病

重大病情或特殊醫療需求

事前申請

否

是

勞工病假規定

根據《勞工請假規則》，並無「延長病假」規定，勞工若因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，得在規定範圍內請普通傷病假：

一、未住院者，1年內合計不得超過30日，不包含例假日。

二、住院者，2年內合計不得超過1年。

三、未住院傷病假與住院傷病假2年內合計不得超過1年。

-- 經醫師診斷，罹患癌症(含原位癌)採門診方式治療或懷孕期間需安胎休養者，其治療或休養期間則併入住院傷病假計算。

-- 勞工普通傷病假若超過上述規定之期限，在請完事假或特休後仍未痊癒者，得申請留職停薪，最長1年。

勞工病假薪資怎麼算？

普通傷病假1年內未超過30日的部分，工資折半發給；若領有勞工保險普通傷病給付，但未達原本薪水的一半，由雇主補足差額，勞工至少可領到半薪。超過30天的部分，雇主可不給薪。

勞雇雙方若另有優於法令之約定者，從其約定。