【話題開箱】什麼是「蘋果病」？幼童發燒、臉頰出紅疹要注意

台中一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀且長達1個月未痊癒，日前突然昏迷，經使用葉克膜急救後仍不幸過世，由於該女童遭驗出微小病毒B19呈陽性，被推測疑似感染「蘋果病」身亡。究竟什麼是「蘋果病」？感染後死亡風險高嗎？民眾要如何預防？

什麼是「蘋果病」？

「蘋果病」的學名為「傳染性紅斑症」，又叫「第五病」，由微小病毒B19所引起，該病毒於1974年被發現。

「蘋果病」有何症狀？

「蘋果病」感染前期症狀與上呼吸道感染類似，包括發燒、流鼻水、咳嗽、疲倦、頭痛等，症狀持續1、2週後，臉上會出現典型的紅疹，在臉頰部位有如被打耳光之後出現的紅色變化，因此被稱為「蘋果病」；接著會在軀幹及四肢出現斑丘疹，且斑疹邊緣會呈現蕾絲邊狀，可能發癢但不會疼痛，這些疹子主要是因身體產生免疫反應所造成。

「蘋果病」傳染途徑？

「蘋果病」主要透過飛沫傳染，也可透過接觸感染，母子垂直感染也是途徑之一。

在尚未出現紅疹前，傳播力最強，等到「蘋果臉」出現時，通常已過了傳染期。

誰容易得「蘋果病」？

「蘋果病」好發於幼童及學齡期兒童，成人也可能感染，但成人感染通常無症狀或症狀不明顯。

「蘋果病」有三大高風險族群，分別是孕婦、慢性貧血、免疫功能較差者，感染後可能引起嚴重併發症。

「蘋果病」有哪些併發症？

在極少情況下，「蘋果病」可能侵犯神經、大腦等，造成嚴重併發症。例如：

血液異常：貧血、血小板減少性紫斑症

神經問題：末梢神經炎、神經痛

大腦問題：急性腦炎、腦膜炎、新生兒髓膜炎

心臟問題：急性心肌炎、心律不整

孕婦感染後可能經由垂直傳播，導致胎兒貧血、水腫、心臟衰竭，甚至流產或死產。

治療方式？

「蘋果病」無抗病毒藥物、也無疫苗可打，除非引起併發症，否則通常無需治療，待免疫系統自行清除病毒。

若病況較嚴重，則採支持性治療，緩解症狀不適。

如何預防？

預防方式如同防範新冠、流感等呼吸道傳染病，建議勤洗手、戴口罩，勿用手接觸眼、口、鼻，避免前往人多擁擠處。

2024年底日本曾爆發大規模「蘋果病」感染，疫情創下25年新高，引發台灣社會關注。我疾管署當時表示，「蘋果病」症狀輕微，我國並未將其列為法定傳染病，但仍會透過定點醫師與急診室、實驗室監測掌握國內疫情。台灣也有「蘋果病」個案，但疫情與往年相比並無異常。

國內感染症權威、台大小兒科醫師李秉穎當時則表示，「蘋果病」大多是無症狀感染，只有少部分會出現「蘋果臉」，由於傳染能力不強，通常不會造成大規模疫情；台灣仍有散發性病例，但發生率很低，國內約10幾年會出現一次群聚感染。