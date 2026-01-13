【話題開箱】如何掌握社宅需求與存量？國際案例一次看

社宅政策近期遭質疑跳票，而涉及社會住宅規劃與分配的「住宅法」部分條文修正草案則在立法院進入黨團協商，可能在本會期闖關通過。社會住宅攸關居住正義，在許多國家都早已有相關制度可供台灣參考，究竟世界各國的社宅存量到底有多少？各國政府又如何掌握社宅需求？

社會住宅的定義？

根據經濟合作暨發展組織(OECD)可負擔住宅及社會住宅問卷調查(OECD QuASH)的定義，社會住宅指的是「根據特定規則分配且低於市場價格的租賃住宅」，不過，世界各國對社宅的定義仍有些許不同。

荷蘭：當租金低於特定水準就被視為「社會住宅」；2024年，低於879.66歐元的住房就是社宅。

奧地利：社會住宅分為2種，一種是「租金補貼住房」，中低收入戶是主要補貼對象；另一種則是由市政府管理的「公共住宅」。

美國：除公共住宅外，還有一項「租金補貼專案住宅計畫」，民間的房東跟政府簽約後，會釋出較低租金的私人住房到租屋市場，租金差價由政府吸收。

各國社宅存量有多少？

為了協助各國監測與評估社會住宅政策，OECD組織建立了「可負擔住宅資料庫(Affordable Housing Database, AHD)」，匯整來自OECD會員國、主要夥伴國及歐盟會員國的數據資料。

根據此資料庫最新數據顯示，參與調查的43國中，有39國有社會租賃住宅。

社宅存量最高的國家為荷蘭，租金低於市場行情的社宅數量占全國住宅總量的30%以上；奧地利、丹麥以20%以上的社宅存量位居第二、第三名；英國、法國、愛爾蘭、冰島、芬蘭以10%以上的社宅存量位居第四至八名；南韓、瑞士則以5%以上的社宅存量位居第九、第十名；以上國家的社宅存量占比皆高於OECD及歐盟平均。

根據我國內政部最新統計，截至去年6月底，全台住宅數量總計953萬6,678戶。內政部今年1月10日發布新聞稿表示，自2016年至今，中央已多元興辦7萬138戶社會住宅，地方政府興辦5萬2,542戶，中央、地方合計達12萬2,680戶；也就是說，台灣社宅存量約占住宅總量1.29%。

各國政府如何掌握社宅需求並分配？

根據台北市政府都市發展局「台北市社會住宅輪候制入住機制研擬委託專業服務案總結報告書」，社宅存量高的國家地區多透過「登記輪候制」了解民眾對社宅的需求，例如荷蘭從20世紀中期開始，以家庭狀況、收入水準和等待時間等綜合評分系統確定分配順序；法國則在二戰後廣泛實行輪候制，以收入和家庭狀況分配社宅，優先保障低收入戶和弱勢群體；香港則在1950年代開始推動輪候制，根據需求緊迫性和家庭狀況排優先順序。

另外，部分國家採行抽籤制，通常是輪候制之外的第二軌做法，例如丹麥的社宅大部分採輪候制，直到2000年左右開始針對供需緊張的社宅採用抽籤制，確保公平機會；南韓一直實行雙軌制，直到2021年起，從雙軌制演變為統一輪候制，根據社宅申請者的收入、資產和家庭結構等因素排優先順序。

為了全面了解社宅需求，法國、荷蘭、南韓、香港是推行「全國統一登記網站」的代表國家地區，想申請社宅的民眾在平台登記資料並經過資格審核後，就會獲得輪候資格。其中，法國接受民眾跨行政區(縣市)登記需求，荷蘭、南韓及香港的民眾登記需求以單一行政區為主。

各國社宅輪候資格主要可分為3種排隊方式：

依照所得高低決定入住順序：如南韓，主要提供給中低收入家庭。

依照家戶身分別決定入住順序：如香港，將申請社宅的民眾分為「一般家庭」、「長者」、「非長者一人」等3個社宅輪候隊伍。

混合型：兼採上述兩種作法，例如荷蘭就先把申請者區分為弱勢戶與一般戶，一般戶則依所得分配屋源。

為因應社宅輪候民眾在等待期間資格與需求有變動，統一登記平台通常會搭配資料更新與確認機制，例如南韓強制要求民眾定期更新資料，如果未配合將影響輪候序位甚至取消資格；香港的社宅申請者須同意授權政府可勾稽收入、財產等資料，以利政府定期稽核，另外，針對輪候序號將近的申請者，香港政府會在民眾獲得房源分配之前的6個月通知會面，申請者及其家庭成員需攜帶相關證明文件一同出席會晤，政府在此時將再次核實入住資格。

台灣做法？

目前《住宅法》第18條規定主管機關應評估社會住宅的需求總量、區位及興辦戶數，並納入住宅計畫及財務計畫。朝野多名立委於去年12月24日內政委員會上表態此條文應修正，要求中央主管機關建置「全國社宅需求統一登記平台」，以確保政府有效掌握整體社宅需求，並達到簡政便民的效果。

立委黃健豪便指出，「全國社宅需求統一登記平台」牽動《住宅法》第4條社宅優先保障身分別的修法，如果連政府都不清楚全國各地有多少弱勢及婚育家庭有社宅需求，就很難制定合宜的保障戶數比例。不過，內政部在法案審查過程中，以「平台可能被視為許願池」、「需求恐有失真問題」、「涉及個資風險」等理由表達反對。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，台灣建立「全國社宅需求統一登記平台」實在有其必要，而且技術上沒有那麼難，國際上案例眾多，台北市政府也率先開出第一槍，「台北市社宅統一登記平台」已在去年12月30日正式上線，他希望中央政府參考台北市的方案妥善建置系統，透過實際數據了解人民對社宅的需求數量，並兌現政策承諾。