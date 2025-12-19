【話題開箱】寵物險5業者各具特色 幫毛小孩投保划算？

根據農業部最新寵物登記資料顯示，2025年全台犬貓登記數突破340萬隻，創歷史新高。國內產險業者於2004年推出寵物險保單，2019年後更推出以醫療險為主的商品，但2023年一度因理賠金額衝高，業者承保意願下滑。如今業者多依產險公會推出的公版寵物險設計保單，目前國內共有5家產險業者承保，但危險犬種非承保對象。究竟國內寵物險有哪些特色？飼主又該如何幫自己的毛小孩選擇適合的保險產品？

全台毛孩登記數突破340萬 寵物險具市場潛力

台灣越來越走向少子化、晚婚甚至不婚，不少民眾選擇以毛小孩陪伴，但寵物並不像國人有健保，高額醫療費成為飼主的負擔，使得寵物險具備高度市場潛力。

繼國泰產險、旺旺友聯、富邦產險及明台產險後，今年7月和泰產險也推出寵物保險商品。但其實在全台犬貓登記數突破340萬隻的紀錄後看似充滿商機的寵物險，過去也曾經面臨波折。

寵物險曾爆高損失率危機 業者降承保意願

國內寵物險保單最早於2004年推出，2019年後更加積極推出以醫療險為主的商品。寵物險在2022年曾創下高峰，全年投保件數達93,927件、簽單保費逼近新台幣2.7億，但立即爆發高損失率危機，2023年理賠金額衝高至2.63億，滿期損失率一度飆升至108.85%，保費收入無法支應理賠，導致產險公司對寵物險保單轉趨保守。不少產險公司趁著產險公會推出公版寵物險時紛紛下架觀望。

以今年前5月來看，產險業者損失率已降至38.3%，較去年同期94.9%大幅改善，但整體市場保費收入6千萬餘元、投保件數2.8萬件，只追平去年同期水準，而投保件數、金額仍處於相對低檔，顯示距離市場全面回穩仍有一段距離。

公版寵物險出爐 理賠條件趨嚴

業者分析近年投保件數及保費下滑的原因，包括保單條款調整、醫療費用上限及自負額控管更嚴格、核保與理賠審核標準收緊，降低高額賠付風險，且只有植入晶片的犬、貓才會承保。另外，首次投保年齡各家業者也不同，以最基本方案來看，國泰產險提供年齡在2個月至未滿6歲6個月的犬、貓可投保，最高可續保至14歲5個月；富邦產險則是提供2個月至未滿8歲，續保可至未滿15歲。

另外，在各家寵物險中，基於風險評估考量，並非每種犬種都納保。像是富邦產險將被農業部公告列為危險犬隻的6種品種，包括比特、日本土佐、紐波利頓、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬及獒犬不予承保；另外，作為繁殖、獵獸、工作以及醫學用途的犬、貓也都不在承接範圍內。國泰產險對於具攻擊性、危險性的犬種，像是鬥牛、牛頭犬等，也不在承保之列。

依照公會版寵物綜合保險條款，毛孩若在非等待期間發生事故，除了治療口腔疾病(包括牙齒、牙齦或舌部)所生的費用(但因傷害所導致不在此限)、保險契約生效前已知存在且尚未痊癒的疾病或傷害，或是結紮、懷孕、生產、配種或繁殖及其任何併發症所生的費用，以及治療短吻呼吸道症候群所生費用，包含鼻孔(翼)擴張、軟顎切除、喉囊切除或類似手術、治療隱睪症、白內障、青光眼、視網膜退化或退化性骨關節炎所生費用、治療外觀可見先天畸形或缺陷、先天性疾病所生費用以及非必要性的治療或手術所生的費用不予理賠外，其他都可理賠。

毛孩看病想理賠 多數業者要求須至指定醫院

各家寵物險對於飼主是否該帶著毛小孩到指定的動物醫院也有不同規範。國泰產險強調自己目前是業界唯一未指定動物醫院的寵物保險公司，飼主完全可以根據需求，自由選擇最熟悉、最信任的動物醫院，或依病症前往專科的動物醫院就診，得到最適合的治療，也不須因為保險條件的限制而改變原本的就醫習慣，被迫選擇陌生的動物醫院。

富邦產險則強調，毛孩若至公司所指定的動物醫院就診，在診療到一段落後，就可以透過指定獸醫院與公司串聯，飼主申請理賠時無需提供紙本醫療單據，可快速完成理賠申請，讓飼主面對寵物突發醫療的保障更即時、更安心。

為擴大寵物險規模，富邦產險也進駐大型量販店好市多(COSTCO)，且與好市多合作推出「寵物醫療費用無自負額方案」，打出每天平均20元起的保費，就可享有最高16.9萬元的醫療費用保障，且負擔協尋寵物、寵物喪葬費用，或是飼主因故住院期間無法照顧寵物時，補償寵物旅館住宿費用，以及寵物導致第三人受傷、死亡或財物損害時，飼主須賠償的費用等。另外也提供「0-7歲同一寵物種類單一保費」，採取犬或貓分開計費，犬貓不同品種保費都相同，不會有狗狗或貓咪投保時，因品種不同而導致保費落差達2仟多元的情況。

寵物險在2023年因業者保費收入無法支應理賠、承保意願下滑後，今年市場逐漸回溫。根據國泰產險統計，2025年上半年寵物險承保件數逾5,000件；富邦產險也持續看好寵物險發展，寵物保險今年成長率約25%。

寵物保險為1年1約，保險公司有權決定是否續保，特別是當理賠過後，續保可能變得困難。選擇保險確實能為飼主提供保障，但飼主也應充分了解風險，謹慎評估每年的保險需求。金管會也鼓勵產險業積極研發多元的寵物險商品，協助民眾轉嫁風險，以滿足日益發展的市場需求。(編輯：陳文蔚)