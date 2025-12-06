【話題開箱】小紅書為何被封？如何才能解封？

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元4日宣布對小紅書進行「網路停止解析及限制接取」處置，暫定時間1年。究竟為何要封鎖小紅書？法源依據為何？這項禁令又有何實質效果？

小紅書是什麼？

「小紅書」是中國的網路購物和社群平台，成立於2013年6月，母公司為行吟信息科技(上海)有限公司，被視為「中國版的Instagram」，由於其定位為「你的生活興趣社區」，內容多為美妝、時尚、美食、旅遊、手作等生活類訊息，用戶多為女性及年輕人。

廣告 廣告

2025年1月美國境內封禁TikTok後，許多TikTok使用者湧入小紅書，使得用戶暴增。根據數據分析網站的最新估計，截至 2025年1月，其全球用戶總數可能已達到3.5億人。

為何針對小紅書發布封鎖令？法源依據為何？

未配合防詐、資安不合格

內政部刑事警察局詐欺犯罪防制中心指出，中國影音應用程式「小紅書」在台用戶激增，已超過300萬人，但先前國家安全局進行資安檢測時，發現小紅書15項指標全數未合格，且小紅書近2年來涉詐案件至少1,706件，造成財損超過新台幣2億4,768萬元。

至於Meta(Facebook、Instagram、Threads)、TikTok、Google(YouTube)及LINE，因此四大業者、7個平台皆已被公告為「納管業者」，除需遵守我國法律(法遵)，接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行「強制身分驗證」及「防詐計畫審查」等高強度監理詐騙，與小紅書平台完全無法聯繫的情況截然不同。

迴避監督導致法律真空

內政部指出，小紅書不配合接受管理，對我政府要求相應不理，在發生詐騙案件時，執法機關亦無法依法調取必要資料，使得偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，無異使台灣用戶及商家陷入嚴重的網路購物詐騙風險，且因無法管轄而求償無門。內政部長劉世芳便表示，小紅書在台灣沒有落地，沒有任何台灣警方可以聯絡的對象，且對方都已讀不回，因此依法行政。

依詐防法42條「緊急事件」處置

依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，「為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置」，內政部認為小紅書在台用戶激增，恐成詐騙高風險場域，因此在考量情資研判及實際偵辦所揭示的高度風險後做出處置，暫定期間1年。

內政部並說明，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，今年1月至11月各部會依《詐欺犯罪危害防制條例》通報涉詐網站停止解析累計有4萬5,094組。

何謂「停止解析」、「限制接取」？

根據數位發展部的定義，「限制接取」指網際網路接取服務提供者(如中華電信等三大電信業者；提供寬頻的有線電視業者等)利用停止解析或封鎖網際網路位址(IP)等做法，限制使用者瀏覽惡意或不當的網域名稱或網站。

「停止解析」則是禁止從網域名稱(便於人們記憶，如www.example.com)轉為相應的IP位址(供機器讀取，如192.168.0.1)，為「限制接取」的手段之一。當網域名稱被要求停止解析後，使用者就無法透過該網域名稱瀏覽該網站，是快速「封網」，有效防堵犯罪訊息及有害內容快速散播的手段之一。

小紅書不能用了嗎？

在台灣有300萬小紅書用戶，在內政部宣布封鎖1年後，許多人上網求助，網路上也出現教導如何修改DNS(網域名稱系統)設定，讓手機或電腦繞過限制、恢復連線的方法。

詐欺犯罪防制中心也證實不必買VPN(虛擬私人網路)，只需調整DNS就能繼續使用小紅書。警政署表示，限流不是要阻擋大家的自由，只是希望減少易受騙族群接觸詐騙素材的機會，讓整體社會更安全，也讓受害者在報案時有能追查的管道，因此政府採取的方式是「軟性封鎖」，並非全面禁止。但要提醒小紅書暗藏資安風險，應謹慎思考是否繼續使用。







另外，目前對小紅書祭出的「停止解析」、「限制接取」的處置暫定1年，也就是給予該平台1年的改善時間，視該公司是否善意回應，若能配合在台設立法律代表、回應公文、配合調閱資料、提升資安與使用者保障，1年後便可恢復正常服務。

不過，行政院長卓榮泰也在5日接受媒體訪問時指出，若小紅書對於政府的要求仍置之不理，下一步可能就不是時間問題，應該會以更好的科技方式處理，可能「直接斷掉」。(編輯：沈鎮江)