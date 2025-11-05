【話題開箱】年金改革改了什麼？ 停砍所得替代率會如何？
2017年蔡英文政府推動年金改革，是近年最關鍵的制度轉型之一。當時面對退撫基金瀕臨破產，政府調降所得替代率、終止18%優惠存款並延後退休年齡，試圖以「多繳、公平領、永續」重建制度信任。如今藍、白提出「停砍公教年金」修法，主張恢復給付調整與CPI聯動，讓年改再度成為政治攻防焦點，也牽動台灣世代正義與財政永續的重要關鍵。
年改起點 當退休制度成為國家財政警訊
台灣年金制度複雜，涉及不同權責機關，使得年金給付不一，保障水準參差不齊，不同職業別的老年經濟安全保障差距大；加上台灣人口結構快速老化及少子女化趨勢，使得年金制度面臨龐大財務壓力。
年金改革攸關國家財務永續與世代正義，2013年，時任總統馬英九便曾以「火車即將墜落懸崖」形容年金制度危機，但最終並未完成；2016年蔡英文就任總統後，成立「國家年金改革委員會」，全面啟動跨黨派、跨部會的檢討工程，這項政策曾引發軍公教極大反彈，甚至爆發流血衝突。在抗議聲中，年金改革於2017年完成修法，2018年正式上路，設定為期10年的過渡期，預計至2029年全面調整完成。
年改改了什麼？ 從「撙節」到「重建」
年改初衷在於「確保永續、公平負擔」。政府主張透過調整所得替代率、終止18%優惠存款、延長投保採計年限與提高費率上限，達成「多繳、公平領、永續用」的結構轉型。這項改革讓原本預計於2020年破產的退撫基金得以延壽超過30年。
年金改革並非單一措施，2017年改革的關鍵調整試圖從「撙節」走向「重建」，讓退撫制度不再成為國家財政的黑洞，也讓退休保障回到「合理」與「可持續」的基準線。
撥亂反正：讓財政重新呼吸
首先，18%優惠存款制度走入歷史，最晚分6年全數歸零，節省的利息全數回撥基金，為制度「止血」；其次，「調降所得替代率」，與國際接軌。過去退休所得高達現職薪資8成以上、甚至超過100%；改革後以「兩倍本俸」為分母計算，2018年起，所得替代率每年降低1.5%，至2029年降至法定上限62.5%。
同時，政府也「延長投保薪資」採計期間，由過去的5年拉長至15年，使退休給付更能反映長期貢獻而非短期拉高薪資的效果。這些改革合併起來，讓年金制度從「過度給付」回到「量入為出」。
建立永續機制：讓制度自我運轉
年改目的是確保基金能長期穩定運作，年金改革逐步提高費率上限，讓現職人員繳費與給付更趨平衡；同時確立政府撥補機制，以法律明定中央每年需對退撫基金進行挹注，確保資金流穩定。
此外，年改導入基金專業化與透明化管理，包括成立投資評議委員會與獨立監督架構，定期公布財務狀況與報酬率，減少政治干預。政府並引入「消費者物價指數(CPI)調整機制」，當變動達正負5%時啟動給付檢討，確保退休所得與消費物價趨於連動，並維持財政穩定。
重塑公平：讓世代重新對話
年金改革取消了「黨職併公職」不合理設計，讓制度回歸專業。對跨職域工作者則導入年資可攜制度，使軍、公、教之間轉職不再喪失權益。另外，延後退休請領年齡，從過去的55歲提高至60歲，符合人口老化與平均壽命延長的現實，也讓基金支付壓力減輕。
改革6年後，退撫基金結構確實改善。精算報告顯示，用罄年限從原本的2020年延後至少30年；政府節省支出超過新台幣2,500億，全數回撥基金。這場改革使制度得以延命，也讓台灣得以在高齡化浪潮中保有喘息空間。
藍白基於保障退休生活、信賴保護原則主張「停砍」
在藍、白兩黨居國會多數的情況下，年金改革議題再度被推上政治檯面。國民黨籍立委翁曉玲5日排審多個由國民黨立委提出的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，主張「即時踩煞車」，終止蔡英文政府時期的年改機制。她指出，當時的改革是「錯誤的年改」，不應繼續執行，應儘速恢復調整。
國民黨立委吳宗憲則以「信賴保護原則」為由，認為政府既然當初承諾給付公務員退休金，就不應單方面改變制度。他並指出，政府「每年超徵稅收上千億元、並無缺錢問題」，因此主張應讓退休給付「隨CPI(消費者物價指數)同步調整」，以維持退休人員的生活水準。國民黨團也認為物價不斷上漲，若軍公教年金所得替代率持續調降，恐導致退休者晚年生活困難。
民眾黨方面，則提出停砍所得替代率與CPI達5%即調整的修法，主張應檢討改革造成的世代落差。藍、白雙方的提案雖細節略有差異，但方向一致，即為「停砍公教人員所得替代率」。藍營主張自2024年起停止調降，白營則主張自2025年實施。
對於在野黨的主張，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，若停砍退休所得替代率，將造成三大不公平，包括「重退休、輕現職」，造成「不上工就同酬」的情況；第二是「重公教、輕勞工」，造成跨職業間的不平等；第三則是基金缺口恐擴大，最終由政府負擔，等於轉嫁到全體納稅人承擔。
銓敘部長施能傑也提醒，年改就是透過政府撥補和縮減已退休及將退休人員的退休金來分攤過去的缺口，若停止調降退休所得替代率，基金水庫可能會更早乾枯。
學者怎麼看？
照顧公教人員應「墊高地板」 而非全面停砍
屏東科技大學社會工作學系教授林宏陽指出，以在野黨主張「停砍年金」與「CPI連動」的修法方向來看，手段與目標並不一致，若真正意在照顧基層或低薪公教人員，應當「墊高最低保障門檻」，而非全面停止調降或普遍拉高所得替代率，否則資源配置將偏向高所得族群，違背「扶弱」的初衷。
他表示，所得替代率與CPI連動並非不可行，但應採「雙向調整」原則，也就是物價上升時調高給付，但物價下降時亦應相應調降替代率，他強調「台灣不能只漲不降」。
林宏陽指出，公部門過去「提前退休」與「人事凍結」現象導致保險體系內「繳費者減少、領取者增加」，給付年期過長造成公教年金的財務壓力加劇。他強調，1995年後軍公教退撫以社會保險運作，其真正「報酬率」取決於人口結構與就業人口數，而非金融投資績效；另外，以政府撥補或追求高投報作為主要解方，只是「續命」，而非改革。
他建議台灣應以「基礎社會保險加個人帳戶」雙軌制重建制度信任。政府負責維持約45%至60%的基礎所得替代率，確保基本生活，其餘部分由個人帳戶或雇主提撥補充。
林宏陽提醒，台灣2022年總生育率僅約0.87，退休年齡相較歐洲許多國家仍偏低，若貿然停止調降所得替代率，基金財務壓力勢必加重。他呼籲立法者應從整體制度出發，統合各項職域並建立自動平衡機制，而非滿足特定團體，才能讓年金改革回到長期穩健的軌道。
年金制度應維持穩定 改革須兼顧永續
國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，年金改革並非始於近年，而是自馬英九政府時期即展開，由考試院主導方向、蔡英文政府落實執行，使制度逐步穩定。她指出，公教人員均依現行制度規劃退休與財務安排，若此時再度調整，將動搖政策穩定與社會信任。
對於在野黨主張「停砍所得替代率、與CPI連動」，林志潔認為，任何涉及年金給付的修法都應建立在充分的財務精算基礎上，否則恐導致基金收支失衡，影響年輕世代的權益。她並指出，退休制度應隨人口與經濟條件調整，世界多國均採延後退休年齡或分階段調整替代率以維持永續。
林志潔強調，年金基金屬於「在職者供給、退休者領取」的制度，若過度依賴國庫撥補，等於以全民稅收支撐特定給付，需審慎權衡公平性。她呼籲朝野回歸制度本質，從整體社會保險與退休保障出發，兼顧「永續、公平與代際責任」，讓今日的改革能成為下一代穩定的依靠。
其他人也在看
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 4 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 7 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐遭貼軟爛男標籤 前東家回應實情：粿粿很沒水準
31歲女星粿粿（江瑋琳）上週曬出近18分鐘影片，澄清婚變的來龍去脈，其中她指出自己負擔多數家用，連房子的頭期款8成也是她出的，讓外界對范姜彥豐貼上了「軟爛男」印象。對此，媒體報導范姜的前東家凱渥表示，原本范姜算是他們的首席男模，婚前工作穩定，反批評粿粿這番話很沒水準。中時新聞網 ・ 9 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 21 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 5 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 4 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 5 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 9 小時前
中職／桃猿二軍宿舍爆環境不佳 吉力吉撈・鞏冠點出比小聯盟差
樂天桃猿近期爆出二軍宿舍環境不佳的消息，5日的頒獎典禮上，球員工會理事長吉力吉撈・鞏冠也談到有關桃猿宿舍的消息，表示味全龍的二軍宿舍是有管理和吃住照顧，他也點出過去在小聯盟討生活時，宿舍環境比桃猿二軍的照片還好。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前