【話題開箱】年金改革改了什麼？ 停砍所得替代率會如何？

2017年蔡英文政府推動年金改革，是近年最關鍵的制度轉型之一。當時面對退撫基金瀕臨破產，政府調降所得替代率、終止18%優惠存款並延後退休年齡，試圖以「多繳、公平領、永續」重建制度信任。如今藍、白提出「停砍公教年金」修法，主張恢復給付調整與CPI聯動，讓年改再度成為政治攻防焦點，也牽動台灣世代正義與財政永續的重要關鍵。

年改起點 當退休制度成為國家財政警訊

台灣年金制度複雜，涉及不同權責機關，使得年金給付不一，保障水準參差不齊，不同職業別的老年經濟安全保障差距大；加上台灣人口結構快速老化及少子女化趨勢，使得年金制度面臨龐大財務壓力。

年金改革攸關國家財務永續與世代正義，2013年，時任總統馬英九便曾以「火車即將墜落懸崖」形容年金制度危機，但最終並未完成；2016年蔡英文就任總統後，成立「國家年金改革委員會」，全面啟動跨黨派、跨部會的檢討工程，這項政策曾引發軍公教極大反彈，甚至爆發流血衝突。在抗議聲中，年金改革於2017年完成修法，2018年正式上路，設定為期10年的過渡期，預計至2029年全面調整完成。

年改改了什麼？ 從「撙節」到「重建」

年改初衷在於「確保永續、公平負擔」。政府主張透過調整所得替代率、終止18%優惠存款、延長投保採計年限與提高費率上限，達成「多繳、公平領、永續用」的結構轉型。這項改革讓原本預計於2020年破產的退撫基金得以延壽超過30年。

年金改革並非單一措施，2017年改革的關鍵調整試圖從「撙節」走向「重建」，讓退撫制度不再成為國家財政的黑洞，也讓退休保障回到「合理」與「可持續」的基準線。

撥亂反正：讓財政重新呼吸

首先，18%優惠存款制度走入歷史，最晚分6年全數歸零，節省的利息全數回撥基金，為制度「止血」；其次，「調降所得替代率」，與國際接軌。過去退休所得高達現職薪資8成以上、甚至超過100%；改革後以「兩倍本俸」為分母計算，2018年起，所得替代率每年降低1.5%，至2029年降至法定上限62.5%。

同時，政府也「延長投保薪資」採計期間，由過去的5年拉長至15年，使退休給付更能反映長期貢獻而非短期拉高薪資的效果。這些改革合併起來，讓年金制度從「過度給付」回到「量入為出」。

建立永續機制：讓制度自我運轉

年改目的是確保基金能長期穩定運作，年金改革逐步提高費率上限，讓現職人員繳費與給付更趨平衡；同時確立政府撥補機制，以法律明定中央每年需對退撫基金進行挹注，確保資金流穩定。

此外，年改導入基金專業化與透明化管理，包括成立投資評議委員會與獨立監督架構，定期公布財務狀況與報酬率，減少政治干預。政府並引入「消費者物價指數(CPI)調整機制」，當變動達正負5%時啟動給付檢討，確保退休所得與消費物價趨於連動，並維持財政穩定。

重塑公平：讓世代重新對話

年金改革取消了「黨職併公職」不合理設計，讓制度回歸專業。對跨職域工作者則導入年資可攜制度，使軍、公、教之間轉職不再喪失權益。另外，延後退休請領年齡，從過去的55歲提高至60歲，符合人口老化與平均壽命延長的現實，也讓基金支付壓力減輕。

改革6年後，退撫基金結構確實改善。精算報告顯示，用罄年限從原本的2020年延後至少30年；政府節省支出超過新台幣2,500億，全數回撥基金。這場改革使制度得以延命，也讓台灣得以在高齡化浪潮中保有喘息空間。

藍白基於保障退休生活、信賴保護原則主張「停砍」

在藍、白兩黨居國會多數的情況下，年金改革議題再度被推上政治檯面。國民黨籍立委翁曉玲5日排審多個由國民黨立委提出的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，主張「即時踩煞車」，終止蔡英文政府時期的年改機制。她指出，當時的改革是「錯誤的年改」，不應繼續執行，應儘速恢復調整。

國民黨立委吳宗憲則以「信賴保護原則」為由，認為政府既然當初承諾給付公務員退休金，就不應單方面改變制度。他並指出，政府「每年超徵稅收上千億元、並無缺錢問題」，因此主張應讓退休給付「隨CPI(消費者物價指數)同步調整」，以維持退休人員的生活水準。國民黨團也認為物價不斷上漲，若軍公教年金所得替代率持續調降，恐導致退休者晚年生活困難。

民眾黨方面，則提出停砍所得替代率與CPI達5%即調整的修法，主張應檢討改革造成的世代落差。藍、白雙方的提案雖細節略有差異，但方向一致，即為「停砍公教人員所得替代率」。藍營主張自2024年起停止調降，白營則主張自2025年實施。

對於在野黨的主張，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，若停砍退休所得替代率，將造成三大不公平，包括「重退休、輕現職」，造成「不上工就同酬」的情況；第二是「重公教、輕勞工」，造成跨職業間的不平等；第三則是基金缺口恐擴大，最終由政府負擔，等於轉嫁到全體納稅人承擔。

銓敘部長施能傑也提醒，年改就是透過政府撥補和縮減已退休及將退休人員的退休金來分攤過去的缺口，若停止調降退休所得替代率，基金水庫可能會更早乾枯。

學者怎麼看？

照顧公教人員應「墊高地板」 而非全面停砍

屏東科技大學社會工作學系教授林宏陽指出，以在野黨主張「停砍年金」與「CPI連動」的修法方向來看，手段與目標並不一致，若真正意在照顧基層或低薪公教人員，應當「墊高最低保障門檻」，而非全面停止調降或普遍拉高所得替代率，否則資源配置將偏向高所得族群，違背「扶弱」的初衷。

他表示，所得替代率與CPI連動並非不可行，但應採「雙向調整」原則，也就是物價上升時調高給付，但物價下降時亦應相應調降替代率，他強調「台灣不能只漲不降」。

林宏陽指出，公部門過去「提前退休」與「人事凍結」現象導致保險體系內「繳費者減少、領取者增加」，給付年期過長造成公教年金的財務壓力加劇。他強調，1995年後軍公教退撫以社會保險運作，其真正「報酬率」取決於人口結構與就業人口數，而非金融投資績效；另外，以政府撥補或追求高投報作為主要解方，只是「續命」，而非改革。

他建議台灣應以「基礎社會保險加個人帳戶」雙軌制重建制度信任。政府負責維持約45%至60%的基礎所得替代率，確保基本生活，其餘部分由個人帳戶或雇主提撥補充。

林宏陽提醒，台灣2022年總生育率僅約0.87，退休年齡相較歐洲許多國家仍偏低，若貿然停止調降所得替代率，基金財務壓力勢必加重。他呼籲立法者應從整體制度出發，統合各項職域並建立自動平衡機制，而非滿足特定團體，才能讓年金改革回到長期穩健的軌道。

年金制度應維持穩定 改革須兼顧永續

國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，年金改革並非始於近年，而是自馬英九政府時期即展開，由考試院主導方向、蔡英文政府落實執行，使制度逐步穩定。她指出，公教人員均依現行制度規劃退休與財務安排，若此時再度調整，將動搖政策穩定與社會信任。

對於在野黨主張「停砍所得替代率、與CPI連動」，林志潔認為，任何涉及年金給付的修法都應建立在充分的財務精算基礎上，否則恐導致基金收支失衡，影響年輕世代的權益。她並指出，退休制度應隨人口與經濟條件調整，世界多國均採延後退休年齡或分階段調整替代率以維持永續。

林志潔強調，年金基金屬於「在職者供給、退休者領取」的制度，若過度依賴國庫撥補，等於以全民稅收支撐特定給付，需審慎權衡公平性。她呼籲朝野回歸制度本質，從整體社會保險與退休保障出發，兼顧「永續、公平與代際責任」，讓今日的改革能成為下一代穩定的依靠。