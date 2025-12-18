【話題開箱】建築能效標示將成實價登錄必登資訊 所為何來？

為配合「2050淨零排放」國家政策目標，內政部提出「近零碳建築減碳旗艦計畫」，地政司長林家正日前宣告，未來買賣不動產時，建築能效標示將納入「不動產租售說明書應記載事項」及「實價登錄申報資訊」之一。為方便賣方揭露不動產建物能效資訊供民眾參考，實價登錄網站預計於明年第一季完成改版。究竟近零碳建築是什麼？建築能效標示是什麼？這項政策會帶來什麼效果？

我國淨零建築政策與目標

內政部建築研究所表示，淨零建築政策是國家淨零路徑的重要關鍵之一。

根據國家發展委員會2022年發布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」設下的目標：

2030年前：所有公有新建建築物須為建築能效1級或近零碳建築。

2040年前：50%既有建築物須更新為建築能效1級或近零碳建築。

2050年前：所有新建建築物及超過85%建築物須成為近零碳建築。

為降低人造建築物對環境的破壞、配合國家淨零轉型目標，內政部於1995年制訂建築節約能源設計法規、1999年啟動綠建築標章制度、2022年起開始實施建築能效評估及標示，並於2023年修正發布「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」，正式邁入建築能效標示制度時代。

建築能效標示是什麼？什麼是近零建築？

為健全建築能效評估系統，內政部建築研究所曾推出「綠建築評估手冊-建築能效評估系統(EEWH-BERS)」，並在2024年改版為「建築能效評估手冊(BERS)」，將所有建築能效評估規定集結於手冊中。

內政部建築研究所所長王榮進也在2024年版建築能效評估手冊(BERS)序言中指出，這本手冊介紹了「台灣建築能效評估系統TBERS (Taiwan Building Energy-Efficiency Rating System)」，這是世界上第一個亞熱帶熱溼氣候的建築能效評估系統，手冊將艱難高深、複雜多樣的建築能源化為平易近人、可簡易操作、一目了然的分級標示，是極其關鍵的一步。

2024年版建築能效評估手冊(BERS)指出，我國「建築能效標示」制度仿自歐盟建築能效法令EPBD制度，這是民眾有感且具有公民監督功能的節能減碳標示制度，也是國際公認最有效的淨零建築政策。

我國「建築能效標示」依循歐盟標準分7級標示，建築能效等級由高至低依序分為第1至7級，其中，建築能效分級第1級，且在現行建築市場平均能效水準排名前50%的建築物，就是近零碳建築(Nearly Zero-Carbon Buildings)，並以第「1+」級做為標示；取得近零碳建築等級的建築物，節能率約50%，其餘用電使用零碳再生能源，則為淨零建築(Net Zero Buildings)。

根據建築物的種類，建築能效標示可細分為「既有建築能效標示」、「新建建築能效標示」、「新建住宅能效標示」。



根據建築物的種類，建築能效標示可細分為「新建建築能效標示」、「既有建築能效標示」、「新建住宅能效標示」。(圖擷自2024年版建築能效評估手冊(BERS))

若以汽車市場比喻，新建建築能效標示就像新車出廠的能源效率證明，只是確保新車設備在標準狀況下的耗油效率性能，但它與實際耗油效率有所不同，即使是能源效率證明很好的汽車，假如車主駕駛習慣不佳(例如常急煞車或不保養等)，也會出現高油耗現象；而既有建築能效評估就像汽車保養一樣，評估範圍包含使用行為、營運管理、硬體老化等全方位耗能評估，評估結果及能效標示有時效性，每經過一段期間要重複定期評估，才能確保建築使用階段的節能成效。

為何將能效標示納入實價登錄申報資訊？

2024年版建築能效評估手冊(BERS)指出，由於建築能效標示可提供民眾一個有感的建築能效評估工具，將有效帶動輿論及市場機制，誘導政府、企業提升新建建築能效水準、改善既有建築能效，具體落實建築節能減碳政策。

可望提升房價及租金：

歐盟2013年報告揭露，研究發現，除了英國牛津區以外，其他歐盟國家都發現具能源效率認證的房屋價格與租金有上漲趨勢，例如在奧地利，有增加8%房價與4.4%租金的效果；在愛爾蘭，獨立住宅能效等級每提升1級可提升房價2.83%與租金1.4%。

可獲節能紅利：

內政部建築研究所所長王榮進說，對消費者來說，選購具有建物能效標示的房屋好處不少。首先，入住後可以節省用電，如果建築物能取得「一級能效」最高等級認證，用電量預估可節省20%至30%；再者，內政部正持續跟金管會合作推動綠色金融，購入具有建物能效標示房屋的消費者將有機會獲得更優惠的房貸利率，希望消費者多多選購高等級建物能效的房屋，為節能減碳盡一份力。 (編輯：楊翎)



既有建築能效標示示意圖。(圖擷自2024年版建築能效評估手冊(BERS))



新建建築能效標示示意圖。(圖擷自2024年版建築能效評估手冊(BERS))