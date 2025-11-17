【話題開箱】新民防手冊將透過民政系統普發 明年初完成發放

國防部於今年9月推出新版「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，內容分為「平時的準備」、「當危機來臨時」、「守護家園」三大章節，除提供數位版讓民眾下載外，也將透過民政系統普發每戶實體手冊，預計在明年1月5日發放完畢。

手冊普發規劃與目標

普發時間：

預計於11月19日左右開始首批印製與驗收，並計畫於明年1月5日前完成全台灣家戶的普發工作。

普發對象與數量：

◎針對全台灣980多萬家戶進行普發，確保每戶都有一本。

◎總印製量約1,100萬份，多出的份數將用於學校全民國防教育、外國籍人士的英語版本需求，以及未來各項演習(如城鎮韌性、防災演習)時索取。

發放方式：

將由國防部全民防衛動員署負責編製與印刷，並經地方民政系統(村里長)協助，類似發放選舉公報的方式，進行家戶全列性的投遞發放。

◎多語言版本：

除中文版外，已準備英語版本，並將透過外交部聯絡駐台機構，發放給在台的外國籍人士。

其他語言版本會逐步討論並推動，網站上也提供翻譯內容供查閱。

手冊核心特色

這本新版手冊是在參照國際經驗、特別是北歐國家經驗後編撰而成，主要有4個特色：

1.切合國際經驗：內容涵蓋平時的物資準備、不同情境下的災害應對(包括天災與極端戰時狀況)。提倡每家戶應儲備足夠的食物、水及民生必需品，並將日常使用的基本物資放在緊急避難包中。

2.融合不同情境：當面臨天災、地震、土石流，以及前陣子的堰塞湖溢流等等情況，「我們該怎麼應對？」該本手冊中都有紀錄，並且，當面對極端情況(如戰爭)，國人該怎麼應處，手冊中也有相關的安全指引。

3.首度明確宣示：手冊中首次且清楚地向全民社會宣告「面對戰爭威脅，台灣絕不會投降。任何關於政府投降或國家戰敗的訊息都是假訊息。」目的在展現防衛意識，告訴民眾須具備此信念，並認知敵方可能透過假訊息混淆社會、瓦解國民信心。

4.提供參與指引：告知民眾如何參與協防工作、保護彼此，包括提供內政部防災士訓練課程的相關資訊，以及後備軍人/替代役的配合資訊。

國際經驗對照

普發手冊並非台灣獨有，而是許多國家正在進行的重要工作。

國際上重要國家諸如瑞典、芬蘭均有發放全民防衛手冊給國人，另外，捷克也正準備於今年發放全捷克民眾「72小時」生存指南，法國也預計於今年向全法國民眾發放「生存指南」其中包括戰場應對指引。

如何消除民眾恐慌？

手冊的目的很清楚，是希望大家針對天災或緊急狀態等危急狀況都做好準備，而非針對單一特殊情境。它提供實用知識(如緊急救護、AED 使用、止血包紮)，並提供 QR Code 連結教學影片，社會反應多為贊同政府應提供更充分指引。

如何評估防衛意識提升？

手冊普發本身即為強化防衛意識的一部分。可追蹤民眾在看完手冊後參加防災士課程、下載消防防災 App(如「消防防災 e 點通」、「e 指通」)的數量作為具體指標。

參考了哪些國際手冊？

參考了瑞典、芬蘭、立陶宛等版本，也特別參考了日本東京防災手冊的插畫、簡潔設計風格，以及居儲備清單，並找出符合台灣需求的清單。

民眾若未收到 該如何領取？

雖然會透過民政系統挨家挨戶投遞，但仍會預留份數在圖書館或公所等處，供民眾自由索取。(編輯：陳士廉)