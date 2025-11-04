【話題開箱】「普發一萬」開跑！ 這次政府為何又發錢？

2025年行政院提撥預算，全民普發新台幣10,000元，於今天(5日)上午8時正式開放登記，最快於11月12日起陸續入帳，未來也將開放其他領現管道，只要在明年4月30日前完成辦理，全民皆可領取，甚至符合資格的外國人、新生兒也有領取資格。究竟為什麼這次政府又要「普發一萬」？背後的法源、財源、政策目的為何？這對台灣當前面臨的經濟挑戰、乃至國家的長遠發展可能帶來哪些正、負面影響？

為何要「普發一萬」？

首先回顧過去台灣相關普發政策，2008年時逢全球金融海嘯，因此馬英九政府提出「3600消費券」政策，希望透過增加民眾消費進而活絡緊縮的市場；隨後2020年及2021年分別遭逢國際及本土COVID-19疫情對消費市場的衝擊，蔡英文政府分別提出民眾以新台幣1,000元換3,000元的「振興三倍券」，以及實額5,000元的「振興五倍券」政策。直到2023年，因疫情期間台灣經濟發展亮眼，導致政府稅收超徵達3至5千億元新台幣，因此再次推出「全民共享普發現金6000」，這是普發政策首次轉向「現金」、發放理由也轉向「共享經濟成果」、「還稅於民」。

事實上，根據財政部統計，中央稅收過往雖會隨市場景氣或預算編列等因素導致歷年有「超徵」或「短徵」的現象，但是自2021年以來中央稅收超徵額度卻大幅增加，這不僅是2023年「普發6000」的動機，也是2025年在野黨立委倡議「普發一萬」的理由。

今(2025)年初，財政部公告前一年超徵金額為5,283億元，國民黨立院黨團便宣布新會期將推動「還稅於民2.0」，希望透過修《預算法》，規定中央超徵達一定比例應優先普發現金，也就是將普發現金「法制化」，讓普發議題浮上檯面。當時，國民黨立委主張每人普發10,000元現金，民眾黨立委則主張每人普發6,000元現金，民進黨立委及財政部則不贊同，他們認為應優先作償還債務或提供重大政策所需。

隨後，美國總統川普在4月9日宣布將徵收「對等關稅」，行政院隨即提出規模4,100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」應對，當中並無普發現金規劃。由於當時台灣具體關稅數字尚不明朗，因此國民黨及民眾黨立法院黨團決定暫緩處理《預算法》修法與普發現金的討論。直到7月11日，立院三讀通過前述特別條例，但將名稱改為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，並刪除原先「撥補台電1,000億」部分、新增「普發一萬」的條文。

簡單來說，「普發一萬」的討論原先是基於中央稅收超徵、希望透過修法將還稅於民的作法法制化，但隨後遭逢美國關稅衝擊，《預算法》修法目前暫無進度，而此次也只是「單次性」地透過特別條例編列預算普發現金，目的則是應對「國際情勢變化」。

此外，這次的普發議題也從中央政府的攻防擴散到全台各地的地方議會，儼然吹起一陣「普發現金潮」。像是台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市等地議會都有相關提案與討論，其中僅新竹市代理市長邱臣遠宣布規劃發放5,000元消費金，但預算案仍有待議會審議。

「普發一萬」誰能領？怎麼領？

根據財政部「普發一萬」官網（網址：https://10000.gov.tw），只要是「國內現有戶籍國民」、「取得居留許可的無戶籍國民」、「取得永久居留許可的外國人」、「大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可」、「政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬」、「2026年4月1日到4月30日國內出生的新生兒(國民)」等，即有資格領取。

若符合上述資格，共有5種領取途徑，期限至2026年4月30日止。首先，若目前為例行性領取勞保年金、國民年金、老農津貼等11項政府津貼或年金者，將免登記，於11月12日「直接入帳」；若是居住於屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉地區的民眾，可於10月24日至28日間攜帶證件至當地派出所登記，將「造冊發放」，預計於11月12日至25日可攜帶證件至原登記派出所領取。

其餘一般民眾則可採取「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」3種途徑。「登記入帳」部分自11月5日上午8時起於官網(網址：https://10000.gov.tw)開跑，前5日採身分證或居留證尾數分流(5日為0、1；6日為2、3；7日為4、5；8日為6、7；9日為8、9)，自11月10日起則不限民眾皆可上網登記，登記時需填寫「身分證或居留證號」、「銀行或郵局代號及帳號」、「健保卡號」，並將於11月12日起陸續入帳。

「ATM領現」部分，民眾可從11月17日起攜帶「提款卡」、「身分證或居留證號」、「健保卡號」至指定金融機構(含郵局)實體ATM機台領取，跨行提領免收手續費。「郵局領現」部分，自11月24日起，民眾可在郵局儲匯營業時間至櫃檯辦理，領取時需攜帶「健保卡」(無照片者需另攜帶身分證或居留證)。需特別注意的是，「郵局領現」第一週採身分證或居留證尾數分流措施，即11月24、26、28日為單號，11月25、27、29日為雙號。

有些問題值得思考：

「超徵」就該普發嗎？

普發政策有助創造內需、刺激市場活絡，在2008年金融海嘯、2020年COVID-19疫情期間有其合理的時空情境脈絡，而且採用消費券而非現金的形式的確更能確保流入市場，達到「乘數效果」的期待。然而，近兩次的普發政策不僅是「現金」形式，更是基於「稅收超徵」要共享經濟成果、還稅於民的理由，這是否合乎學理上的策略，抑或可能錯失稅收政策作為資源重分配的手段，甚至破壞財政紀律的穩定，還需更多討論。

「普發一萬」有用嗎？

此外，這次「普發一萬」源自「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，也就是為了因應美國關稅對台灣產業及經濟市場的衝擊。然而，不同於過往金融海嘯或COVID-19疫情影響的是整體性經濟環境，目前美國關稅最主要衝擊的是台灣製造業等傳統產業，而非服務業等內需產業；也就是說，透過「普發一萬」是否能有效協助受衝擊產業度過危機，也值得持續觀察。

誰被排除在外？

值得注意的還包括此次普發現金政策在「共享經濟成果」、「因應關稅衝擊」兩面大旗下推出，卻將以製造業為主的國際移工排除在領取資格外，此制度安排是否矛盾，因而映照出移工權益失落的一角，同樣值得深思。