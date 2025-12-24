【話題開箱】一篇看懂人工智慧基本法：為何立法？怎麼管AI？

在AI浪潮下，如何兼顧科技創新與保護勞工權益、社會發展，法律治理顯得更加重要。立法院在23日三讀通過《人工智慧基本法》，為台灣AI發展建立基本治理框架。AI基本法核心精神為何？如何定義人工智慧？如何保障勞工與兒少權益？又由什麼單位作為主管機關？

為什麼需要AI基本法？

AI基本法屬於以原則性規範為主的基礎法律，作為台灣推動AI的基本行政方針。政府期盼透過該法完善AI應用環境，促進「以人為本」的研發與產業發展，同時維護國家主權與文化價值，打造兼顧智慧與安全的數位社會。

AI基本法如何定義「人工智慧」？

法規明定「人工智慧」是指能夠自行運作的系統，透過資料或感測取得資訊，再運用機器學習與演算法進行分析，產生預測、建議或決策，並對實體或虛擬環境產生影響。

政府推動AI該遵循七大原則

法規指出，政府推動AI研發與應用，必須在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發及提升國家競爭力的前提下，完善治理機制與基礎建設，並遵循多項核心原則。

一、在發展AI時，應兼顧社會公平與環境永續，透過教育與培訓降低數位落差，協助民眾適應科技變革。

二、應以「以人為本」為核心，確保AI可受人類監督，並符合民主與法治價值。

三、在保護資料與隱私上，政府須強化個資保護與資料治理，防範資料外洩風險。在符合憲法隱私權保障的前提下，促進開放與再利用非敏感資料。

四、AI系統在研發與應用過程中，必須建立完善的資安防護機制，確保系統安全與穩定。

五、其產出結果應具備一定程度的透明與可解釋性，透過適當揭露或標示，協助外界評估潛在風險，提升社會信任。

六、AI不應因演算法偏差而產生歧視，避免對特定族群造成不公平結果。

七、要求相關單位與業者承擔相應責任，涵蓋內部治理責任與外部社會責任。

AI基本法由誰主管？

AI基本法中央主管機關為國家科學及技術委員會，地方主管機關則為直轄市與縣市政府。若涉及特定產業或政策目的，則由各事業主管機關依權責辦理。

行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集學者專家、產業代表、民間團體及地方政府首長，負責協調、推動及督導AI事務，並訂定發展綱領。若發生突發、重大事件時，必須召開臨時會議。

數發部則應參考國際標準或規範，推動與國際介接的AI風險分類框架，協助各主管機關訂定管理規範。

AI基本法中如何保障勞工與兒少權益？

針對AI應用，應避免侵害人民基本權益，也不得危害社會秩序、國家安全或生態環境，並應防範演算法偏差、歧視、不實資訊與造假等違法風險。

在保障勞工權益上，政府應積極弭平AI發展所導致的技能落差，提升勞動參與，並落實尊嚴勞動。若勞工因AI發展而失業，應該依照勞工工作能力給予就業輔導。

兒少保護部分，政府必須以兒少最佳利益為原則，當中央事業主管機關認定AI產品為「高風險應用者」時，必須明確標示注意事項或警語。

如何監管資料開放與保護？

條文規定，政府應建立資料開放、共享及再利用機制，提升AI使用資料的可利用性。同時，政府應提升AI使用資料的品質與數量，確保訓練結果能夠展現國家多元文化價值與維護智慧財產權。

此外，在AI研發及應用過程中，應避免不必要的蒐集、處理或利用個人資料，並且促進個人資料保護納入預設及設計相關措施或機制，以維護當事人權益。

如何扶持AI發展？

政府應寬列預算，提供補助、出資、投資或租稅、金融等優惠措施，確保能夠推動AI政策所需。同時藉由國際合作，透過公私協力推動AI創新運用。