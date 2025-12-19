【話題開箱】藍白啟動彈劾賴清德總統 流程、門檻一次看

在野黨立委今天(19日)啟動彈劾賴清德總統的程序。究竟何謂彈劾？彈劾的門檻及程序為何？這次彈劾有無可能通過？中華民國又是否有彈劾總統的前例？

何謂彈劾？

彈劾有兩種，監察機關對於中央及地方公務人員，認為有違法或失職情事，得提出彈劾案，以追究其違法或失職責任；如果彈劾成功，可對被彈劾人處以免職、扣薪、降級等處分。

總統副總統彈劾案流程與門檻？

有別於一般公務員的彈劾程序與規定，總統、副總統的彈劾案須經過兩關：

一、 立法院

依據中華民國憲法增修條文及立法院職權行使法，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，交付全院委員會審查，經全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。

全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

目前立法院共113席，其中國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席；也就是執政黨51席、在野黨共60席，而依彈劾案門檻，須至少57席提議、76席同意才能通過。

二、憲法法庭

依據憲法訴訟法第75條，若經大法官現有總額三分之二以上同意，宣告彈劾成立，應諭知被彈劾人解除職務。

憲法訴訟法於2024年12月修正，增訂憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，除另有規定外，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人；也就是說，宣告總統、副總統彈劾成立之判決，應經大法官現有總額三分之二以上同意，且不得低於9人。由於賴清德總統2度提名大法官均在立法院遭到否決，目前憲法法庭大法官人數僅8人。

有無成功彈劾總統副總統案例？

1949年蔣中正辭去總統職務後，由當時的副總統李宗仁代行職權，李宗仁在代行總統職權期間棄職出國，且在代總統名義解除後於外國散發命令，監察院於1952年1月11日通過彈劾案，後交國民大會決議罷免解職。 (編輯:柳向華)