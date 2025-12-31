【話題開箱】13至22歲1200點文化幣元旦開用 六大攻略一次看

文化部自2026年(民國115年)起，將13至15歲正式納入文化禮金常態化發放範圍，也就是從13至22歲，將有10年可以使用1,200點文化幣，正式啟動「文化幣世代」，到底怎麼用最划算，以下是包括六大招式的領用攻略。

第一式：文化幣禮金輕鬆領，新手也能秒上手

♦文化禮金是什麼？

針對13至22歲青少年，每人發放1,200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、文創工藝DIY等藝文消費折抵，領取使用期間自2026年(民國115年)1月1日至12月31日止。元旦上午8時起正式開領。

♦誰可以領？

2004年(民國93年)1月1日至2013年(民國102年)12月31日出生的13至22歲青少年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等。

♦如何領取？

1. 手機下載「文化幣」APP

2. 輸入手機、密碼、e-mail完成註冊

3. 點選文化禮金

4. 輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期、居住地及戶籍地，16至22歲需再輸入「領補換類別」及「發證日期」，即可通過驗證

5. 完成領取文化幣並馬上使用

♦沒有手機、網路也可使用文化禮金

可聯繫客服申請紙本QR code，申請通過後，即可在指定網頁登入、印出紙本QR code，並帶至藝文消費點使用。紙本QR code可分次列印、使用。特別提醒：使用時應主動出示身分證件供查驗。

第二式：一次搞懂文化禮金去哪用、怎麼刷

♦哪裡可以消費？

共有超過1萬個藝文消費點，包含聽音樂會、看表演、看展覽、Live house、桌遊體驗、社區營造活動、逛博物館、文化體驗旅程；買書、買漫畫、買雜誌；手作DIY及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域的展會、市集、看國片、唱片行、樂器行等。

♦如何尋找附近藝文消費點？

1.官網「藝文消費點」可依類別或地點查詢

2.手機APP「最HOT活動」提供上映中的國片、獨立書店、表演節目(青年席位)及各項優惠資訊

3.利用藝文消費地圖搜尋引擎，一鍵輕鬆探索週邊藝文消費點

♦怎麼在實體店家使用？

找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費。方式包含：

1. 我的帳戶點選「掃碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，掃描藝文消費點QR Code，輸入文化幣金額，即可完成折抵，每次使用以1點為單位。

2. 我的帳戶點選「付款碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，輸入文化幣金額，出示QR Code給藝文消費點掃描，即可完成折抵。

3. 領取紙本QR Code者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QR Code後帶到藝文消費點使用，使用不找零。

第三式：表演藝術、視覺藝術、國片、獨立書店「加碼優惠到手」

♦如何購買展演票券及訂購青年席位？有什麼優惠？

1. 於展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目並放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。

2. 表演藝術青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」。

3. 青年席位票券限符合文化禮金領取資格者訂購，入場時應出示身分證件供查驗。

♦如何訂購視覺藝術青春票？有什麼優惠？

1. 進入青春票專區，找到想看的展覽並放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，即可完成折抵。

2. 青春票也可以在展覽票口以文化幣APP掃描藝文消費點QR Code購買。

3. 視覺藝術青春票優惠方案，每張票新台幣100元，可觀賞國內外藝術家作品，感受藝術與生活的緊密連結。

4. 青春票限符合文化禮金領取資格青少年訂購，入場時應出示身分證件供查驗。

♦怎麼買國片電影票？有什麼優惠？

1. 掃描電影院QR Code，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；於國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QR Code給電影院掃描即完成折抵。

2. 若多人同行看國片，只要其中1人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。

3. 2026年(民國115年)1月1日至3月31日期間限定，不僅全時段使用文化幣2點加贈1點，還有青春早安場，結伴看國片消費達350點，回饋200點。

♦如何獲得獨立書店點數回饋？

在「書店及相關圖書銷售據點(適用點數放大專案)」的藝文消費點消費，使用文化幣2點馬上加贈1點(例如使用600點便可加贈300點)，每人最高回饋600點。

第四式：立即抽、邀新朋友，「點數無限加」

♦單筆消費滿200點立即抽獎

使用文化幣消費單筆滿200點便立即抽獎，抽獎次數不限(例如單次使用400點即抽獎2次)，結果將於系統馬上呈現並立即可用。

♦邀請新朋友領取文化禮金享回饋

已領取文化禮金的青少年，只要邀請2名新朋友成功領取，即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

第五式：「升級解鎖」集徽章、拿加碼、抽IP

♦APP體驗升級

全新會員等級、蒐集徽章任務、週簽到獎勵，在探索藝文的過程中一路升級，不僅可以獲得加碼文化幣，還有機會把聯名IP周邊商品帶回家(聯名IP周邊商品抽/贈獎規則另於文化幣官網公告)。

文化幣會員分成6個等級，包含：

1. LV.0見習生：領取文化幣後的初始等級

2. LV.1初心者：累積消費600點並蒐集2枚徽章

3. LV.2冒險者：累積消費1,200點，蒐集3枚徽章並累計簽到4週，即可獲得文化幣加碼50點，還有機會抽中聯名IP周邊商品

4. LV.3菁英：累積消費1,400點、蒐集4枚徽章並累計簽到8週，即可獲得文化幣加碼100點

5. LV.4大師：累積消費1,600點、蒐集5枚徽章並累計簽到12週，即可獲得文化幣加碼150點

6. LV.5傳說：累積消費1,800點、蒐集6枚徽章並累計簽到16週，即可獲得文化幣加碼300點，還有機會獲得一整套聯名IP周邊商品

♦集章任務有哪些？

一邊用文化幣消費解任務、一邊獲得每季不同款式的超人氣國內原創角色IP徽章，集章任務分為5大類型，包含：

1. 極限消耗：用完1,200點文化幣，再解鎖週簽到任務

2. 時光共振：當季累計簽到4次

3. 時令感應：完成當季主題加碼活動。第一季為國片、第二季為表演藝術、第三季為博物館、第四季為獨立書店(每季主題加碼活動內容詳情請見文化幣官網)

4. 參與任一藝文活動，不限金額即可獲得藝文類型對應的徽章

5. 瞬行制霸：不定期於文化幣官網公告推出限定活動

第六式：「防護強化」，安全升級、付款更順

♦安全再升級，消費更安心

文化幣APP導入支付密碼與生物驗證，快速登入讓文化幣使用更順暢，防護更嚴密。

♦還可使用電子支付進行付款

文化幣與全支付、全盈+PAY、icash PAY合作，消費使用文化幣不足餘額除了以現金方式支付外，也可以直接在APP點選電子支付圖示，開啟電子支付進行付款。電子支付並陸續推出文化幣專屬優惠。

♦使用注意事項

1. 文化禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費

2. 退換貨依照店家規定辦理

3. 2026年(民國115年)12月31日前使用完畢，逾期失效

♦有問題可以問誰？

服務時間：每日10:00-20:00

電話：0809-081806

e-mail：cp.service@tradevan.com.tw