【話題開箱】A肝病毒超難殺 酸鹼冷熱都不怕 如何預防感染？

去年台灣A肝疫情創9年來新高，共有447例本土病例，根據疫調，感染途徑主要來自性行為，占4成左右。A型肝炎病毒有何特性？又該如何防護？

A肝病毒酸鹼冷熱都不怕

A型肝炎病毒在環境中有極強的耐受性，能長期存活。

1. 溫度耐受性

•耐高溫：A肝病毒相當耐熱，需加熱至攝氏85度(185°F)以上且持續至少1分鐘才能使其失去活性。在60°C的環境下，病毒仍具有相當的抵抗力。

•耐低溫：病毒非常耐寒，在冷凍(如-20°C)條件下可存活數年，且不會被冰凍殺死，這也是曾傳出冷凍莓果引發疫情的原因。

2. 化學與環境耐受性

•耐酸鹼：病毒能耐受極端的pH值(如pH 1.0仍可存活5小時)，因此能輕易通過胃酸進入腸道。

•耐清潔劑：對一般的酒精性乾洗手、清潔劑及溶劑(如乙醚、氯仿)具有抵抗力，但正確洗手仍可去除手上病毒、減少附著。

•環境存活期長：在水中(不論淡水或海水)可存活12週以上或數月之久。在乾燥的環境表面(如不鏽鋼)可存活數天。

A肝傳染途徑

A肝主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15至50天，平均28至30天。

A肝症狀

發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服，可能出現黃疸，疾病嚴重度隨年齡增加，致死率約0.1%至0.3%。

老年人或慢性肝病患者有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

成人感染通常可痊癒，痊癒後終身具免疫力，不會成為帶原者。

如何消滅A肝病毒？

•有效消毒：雖然一般酒精無效，但使用適當濃度的漂白水(1000ppm 以上)可有效清潔受污染的環境與物品。

•飲食衛生： 食物必須徹底煮熟，飲用水需煮沸。

個人該如何防護？

1. 接種疫苗

接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法。接種1劑疫苗後，具9成以上保護力，可持續3至5年；間隔6至12個月完成第二劑疫苗接種，產生的免疫力則可維持20年以上。

2. 注意個人衛生

維持良好飲食及個人衛生習慣，以肥皂及清水正確洗手，聚餐共食時使用公筷母匙，可阻斷糞口傳染。

3. 避免不安全性行為

性行為前後都應使用肥皂及清水徹底清潔雙手，性行為前應採取保護措施。(編輯：宋皖媛)