"話"解憂鬱！公益短片學習傾聽

防治長者憂鬱症，董氏基金會了拍了部短片"你說，我想聽"，要大家多傾聽長輩們的心聲，除此以外，公共衛生專家，前衛生署長葉金川，儘管兩度罹癌，今年80歲了，也以過來人的身分，跟外界分享，多運動和多社交，降低孤獨感，就可以大大遠離憂鬱症，打造樂齡的晚年生活。

「我也像你一樣，多問他兩句，讓他說出心裡的話，人到了一定年紀，全身都是毛病。」

預防長輩憂鬱，董氏基金會拍短片，發人深省，主要就是要告訴大家，青銀真誠交流，"話"解憂鬱。

藝人 范逸臣：「你就在那邊真實聆聽，或真實地回應他，他就會很特別地敞開心胸，跟你聊起來。」

藝人 陳淑芳：「大家要活得健康，心要有熱情 ，永遠，年齡不算什麼，有愛，生活就很燦爛，好不好。」

導演 葉天倫：「有一些心聲想說，我們也不用給他太多意見，就聽他們說，就像我們這次的片名，你說，我想聽。」

讓長輩打開話夾子，晚輩用心傾聽，降低憂鬱風險，而積極面，則是鼓勵長者和社會多互動。

81歲的洪德盛在活動中打太極拳，表演獲得掌聲，而他，前衛生署長葉金川，儘管兩度罹癌，再度出書分享，80歲，依然可以跑跳碰。

前衛生署長 葉金川：「名字叫做歲月會老心不會老。」

以公共衛生專家的身分，葉金川指出，人老心不老，造成老年憂鬱症的關鍵因素，就是孤獨感。

前衛生署長 葉金川：「環境最主要就是孤獨、寂寞，那最好的解決方法，不要談憂鬱症，讓他出去晒太陽，讓他出去找朋友，讓他有互動。」

董氏基金會董事長 張博雅：「情緒上 工作坊 ，互相協助，互相照顧，那麼孤獨就會逐漸減去。」

根據世界衛生組織推估，全球長者憂鬱症盛行率約10%，而國民健康署今年的調查顯示，台灣老年憂鬱症的盛行率約為13%，也就是有近61.4萬人，關懷陪伴，及時傾聽，保持社交和活動力，化解長者憂愁。

