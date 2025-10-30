該不會有別人？王子出事敖犬曬業配 網友虧：小心是打給王子

敖犬在王子爆不倫時發業配，遭到網友議論。（翻攝自敖犬IG）

藝人王子承認和粿粿之間的不倫戀，偷吃好友妻讓他形象跌落谷底，而同屬棒棒堂成員的敖犬，也被網友揶揄，小心自己的老婆跟王子會有什麼。

網友戲稱小心老婆打給王子，釣出敖犬反駁了。（翻攝自敖犬IG）

王子出事，敖犬也在同一天曬出業配影片，片中敖犬在偷聽老婆講電話，還懷疑「該不會有別人了吧？」結果網友留言揶揄「小心她是打給王子」，意指王子愛吃朋友妻，不過敖犬也馬上回覆「她只會打給我。」對自己的婚姻很有信心。

不過選在此時發業配，也讓敖犬被質疑消費團員，他老婆則澄清，都是預先排好的時程，並曬出和廠商的對話為證，「我們的合作影片2週前就拍完了 10/2就已經訂好了發佈日期 請不要惡意揣測，我們只是在完成工作，謝謝。」

