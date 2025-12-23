該做的都做了！郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」春風烏龍緋聞害她斷桃花

記者宋亭誼／台北報導

女星郭書瑤（瑤瑤）感情狀態一向備受關注，今（23）日她和姚淳耀出席《何百芮的地獄戀曲》宣傳活動，罕見曝光過去一段讓她受傷的曖昧經歷，當時兩人曖昧長達半年，該做的都做了，沒想到最後郭書瑤卻被對方封鎖，讓她無奈自嘲：「我還是找圈內的帥哥好了。」

郭書瑤現實生活中空窗7年。（圖／記者鄭孟晃攝影）

郭書瑤形容這位對象外型帥、雙眼皮、鼻子挺、濃眉大眼，身高至少180公分，是朋友的朋友，兩人互動長達半年，沒想到某天她突然被對方封鎖，讓她相當受傷，「我覺得在一起了，對方可能覺得沒有。好不容易打開心房，結果換來一場空」，她還為此把這段經歷寫成單曲。郭書瑤大方承認自己一直以來都是外貌協會，但現階段最大的困擾是沒人和她約會，雖然身邊的人都很積極幫她介紹，但就是不來電。

郭書瑤與春風爆烏龍緋聞，因此被擋桃花。（圖／記者鄭孟晃攝影）

郭書瑤此前曾和老闆春風爆緋聞，今她再度強調這是無中生有的新聞，但自己仍因此被擋桃花。郭書瑤提到對方是圈內人，雖然八字還沒一撇，但男方看到相關報導後乾脆「選擇不碰」，讓她無奈直呼：「很帥，被帥哥拒絕我很傷心」，也覺得被拒絕相當丟臉。

