該入手宏碁嗎？ 財報教你一點訣

財經中心／廖珪如報導

宏碁10月財報亮眼。（圖／宏碁提供）

宏碁（2353）公司今（7）日公布2025年10月單月合併營收新台幣212.32億元，年增12.8%；累積前10​月自結營收​新台幣2,​225.0​1億元。年​增2.34​%。

10月營運亮點包括：筆記型電腦營收年增12.3%、桌上型電腦營收年增8.8%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增50.6%。宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦[1]及顯示器相關事業營收占10月營收之38.1%、累積前十月營收之32.4%。除了海柏特已經獲得櫃買董事會通過上櫃，宏碁遊戲也已送件申請股票創新板上市。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

獨家／以為拿錯訃聞？ 鎢鋼大王廖萬隆改姓張原因曝

盤前／操作指數出爐 短線5檔當紅必收

盤前／台股震盪區間 抗震績優11檔

