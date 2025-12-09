「該回家囉齁齁齁」！美國土安全部拿聖誕梗圖笑移民挨轟

記者蒲世芸／綜合報導

美國國土安全部（DHS）在聖誕節前夕發布一系列結合聖誕元素的社群貼文，企圖加大宣傳政府的驅逐出境政策，引發宗教團體與前官員反彈。

美國土安全部發出驅逐移民的惡搞貼圖。（圖／翻攝自X平台 @DHSgov）

國土安全部發出惡搞貼文

貼文上戴著聖誕帽的執法人員，站在掛滿彩色燈泡的戰車旁，周邊還有聖誕樹布置，而執法人員的盾牌上還寫著「Merry Christmas」圖像，一旁搭配文案文字「你要回家囉」（YOU’RE GOING HO HO HOME），文字中還故意模擬聖誕老人的聲音，看起來相當戲謔。

另外還有一段假影片，則是川普化身聖誕老人，正坐著雪橇，雪橇上還放滿了聖誕禮物。

就是這系列惡搞貼文，讓部分聲音認為這並不恰當。然而，國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）回應外界質疑時強調，「DHS會繼續使用各樣工具，讓美國人民知道，現在我們正在努力『讓美國再次安全』的相關行動。」白宮對此則未進一步回應。

面臨各界批評聲浪

天主教移民法律組織（Catholic Legal Immigration Network）發言人魏茨（Jeremy Weitz）直言，這種將AI生成影像與聖誕訊息結合、推動反移民言論的作法「令人深感不安」，批評其「不但令人厭惡，更背離耶穌降生與聖誕節的精神」。

加州州長紐松（Gavin Newsom）以及羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）也引用聖經《馬太福音》內容，呼籲對美國移民的處境進行「深刻反思」，他說：「耶穌清楚教導，到了末日我們會被問：『你如何接待外人？』」

前拜登政府移民顧問、也是前DHS官員的佛羅瑞斯（Andrea Flores）則炮轟：「國土安全部到底怎麼了？他們在發梗圖，而不是發布重要資訊？」

川普政府再強調加大驅逐力道

另外，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）向川普報告驅逐進展時表示：「我們已把非法入境的人送回他們的國家，接下來還會送更多人回家，讓他們能跟家人團聚。」川普則回應說：「我們的重點是那些『壞人』，而且他們還很多。」

DHS亦表示，為迎接假期到來，只要非法移民「自願離境」，就能獲得免費機票，外加領1000美元（約新台幣3萬1千元），宣稱是送給移民的「超讚禮物」。

