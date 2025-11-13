該對獎了！威力彩頭獎保證2億 最新獎號出爐
威力彩第114000091期，頭獎獎金保證2億元，台彩今（13）天晚間開出最新獎號，第一區號碼為：02、09、11、15、26、34；第二區號碼為：04。
其他獎項獎號如下：
．今彩539：13、18、20、23、36。
．39樂合彩：13、18、20、23、36。
．3星彩：408。
．4星彩：3517。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／陳俊宇
