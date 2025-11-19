該幫你的手機換衣服了！CASETiFY花招全開 黑五花市正式開市

記者李鴻典／台北報導

一年一度的黑色星期五即將到來，國際時尚配件品牌 CASETiFY 宣布推出年度最大檔購物盛事「BLACK 花 DAY」限時優惠，自 11 月 20 日至 11 月 30 日期間，凡於 CASETiFY 台灣官方網站購買指定產品購買一件享 85 折、兩件享 75 折、三件享 7 折、四件以上更下殺至 65 折優惠。CASETiFY STUDiO 品牌概念店同步釋出優惠活動，詳洽全台七家 CASETiFY STUDiO 品牌概念店公布資訊。此外，舊款型號手機殼更可享最低 6 折起的優惠。

CASETiFY宣布推出年度最大檔購物盛事「BLACK花DAY」限時優惠。（圖／品牌業者提供）

有別於以往黑色星期五的促銷理念，CASETiFY 今年以諧音「BLACK 花 DAY」主題，除了祭出超殺優惠外，更精選三大「花」系列主題，打造一場充滿創意與驚喜的購物體驗，讓消費者盡情挑選各式各樣的「花」樣設計，無論是送給自己、送給朋友，或是作為交換禮物，都能找到最適合的選擇。

CASETiFY 本次 BLACK 花 DAY 精選多款人氣印花主題，包括在動物系列中，以美洲豹紋、乳牛紋、及斑馬紋等各式動物紋路為靈感的個性設計，展現大膽前衛的時尚態度；花卉系列則匯集多樣的繽紛花卉設計，隨時散發溫柔浪漫的優雅氣息；還有貼紙系列更精選多位藝術家包括 Joguman、WHOSMiNG、及經典展現台灣感性的臺灣系列「臺灣萬事興」等滿版創意印花，將在地文化與時尚完美融合。

CASETiFY「BLACK花DAY」限時優惠，最低下殺65折。（圖／品牌業者提供）

除BLACK花DAY優惠活動外，自推出以來備受矚目的村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM 聯名系列也宣布將於 11 月 21 日正式推出超限量產品，包括將透過盲盒獨家發售、僅於此次聯名系列限量提供的「FLOWERS 波紋手機殼」。

村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM聯名系列。（圖／品牌業者提供）

此次盲盒將採用隨機發放機制，適用於 iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro 的手機型號，包括粉紅色、黑色、藍色、紅色四款常規色（各款抽中機率為 1:4）、稀有的彩虹色（機率 1:24），以及超稀有的神秘版手機殼（機率 1:96）；還有適用於 iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro 的盲盒則包含五個款式選項，涵蓋前述四款常規色與稀有彩虹色。

村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM聯名系列。（圖／品牌業者提供）

另外還有「FLOWERS 波紋手機殼」、「FLOWERS BOUNCE 行李箱」、「FLOWERS 珍藏版耳機保護殼」、「FLOWERS 手機殼造型人偶盲盒」、「FLOWERS 珍藏版手機吊飾」等多款超限量收藏配件，為花花世界增添更多藝術氣息。

村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM聯名系列。（圖／品牌業者提供）

此外，一切始於一個看似遙不可及的想法：3D 列印傳統上多用於製作原型，但能否運用這項技術來生產數百萬完全符合 Apple 設計標準、以高品質再生金屬製成的錶殼？

以3D列印鈦金屬Apple Watch錶殼打造未來藍圖。（圖／品牌業者提供）

Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 表示：「這不只是個點子，而是一個渴望成真的想法。我們一提出這個問題，就立刻著手進行測試。我們得透過不斷打樣、流程最佳化，以及大量的資料蒐集，證明這項技術足以達到我們對品質的高標準。」

今年，所有 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼都以 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成，而能以如此規模達成這番成果，在以往被認為是不可能的。Apple 的每個團隊都為同一個目標積極投入。Apple Watch Series 11 的拋光鏡面處理必須完美無瑕。Apple Watch Ultra 3 則必須維持耐用且輕量的特性，滿足日常探險者的需求。兩者也都必須在不犧牲效能的前提下，更加環境友善，並採用相同或更高品質的材料。

以3D列印鈦金屬Apple Watch錶殼打造未來藍圖。（圖／品牌業者提供）

以3D列印鈦金屬Apple Watch錶殼打造未來藍圖。（圖／品牌業者提供）

