該我的我全都要！張文1觀念跟誰都不合 當保全竟成「住戶鬼見愁」

北市恐攻犯人張文因身亡動機成謎，過往也一點一滴被挖掘出來。（圖／取自張文臉書）

27歲張文19日犯下隨機殺人案，震驚全台，當天他在台北市區內接連犯下3起縱火案後，傍晚到捷運台北車站M7通道扔擲5顆煙霧彈，還刺殺上前阻止的余先生，導致後者不治身亡，返回租屋處後整備再度到中山商圈展開恐攻，奪走3條人命，自己也墜樓送醫不治，總共造成4死11傷。有知情人士透露，張文一直有著「該我的我全都要」觀念，導致軍旅與工作生涯始終不順，同袍、同事都處不來。

據了解，張文志願役期間就時常與同袍與長官發生衝突，後因酒駕遭到汰除，接著到保全公司上班，又不斷與同事發生爭執，僅做了1年就離職。根據《周刊王》報導，張文個性偏激，只要被他認定是應得的，就一定要拿到手，才會動不動與人起衝突，在軍中就因此屢屢與長官、同袍起爭執。

報導指出，擔任保全期間，有住戶為了感謝特定保全，送了水果慰問，正巧被前來接班的張文看到，張文認為水果是給所有保全的，他也有份，要求同事「分享」遭到拒絕，當場情緒失控，質疑對方想獨佔，爆發嚴重口角，還驚動警察到場。

除了同事，張文也多次因瑣事與住戶發生衝突，還被抓包工作不認真，整天沉迷於玩手機等，最終在多次投訴下，張文因而離職，此後當起啃老族，全靠媽媽金援。住戶坦言，當時只要是張文當班就覺得頭痛，更沒想到當年屢屢鬧事的「住戶鬼見愁」如今成了重大事件殺人犯，想到就非常恐懼。

