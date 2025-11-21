該拋售科技股？華爾街大咖示警：AI泡沫形成中 一事恐引爆崩跌

財經中心／倪譽瑋報導

近日AI相關科技股大起大落，不免讓人猶豫是否要拋售。（示意圖／翻攝自Pixabay）

市場對人工智慧（AI）估值過高的憂慮持續，輝達在公布優異財報後大漲，隨即又跌回，台股也是類似狀況，不免讓人擔憂「AI泡沫」。全球最大避險基金集團橋水（Bridgewater）的創辦人達里歐（Ray Dalio）提出，市場上確實有泡沫形成，但在完全破裂前還有上漲空間，面對波動可以考慮避險資產，但不用全部拋售；引爆AI泡沫破裂的關鍵點，可能會是財富稅（Wealth tax）提高。

避險基金創辦人：有AI泡沫「但不必恐慌」

廣告 廣告

據外媒《CNBC》報導，20日達里歐上《CNBC》的節目「Squawk Box」接受訪問，目前市場上出現對AI泡沫的擔憂，如資料中心方面的投資規模已過於瘋狂；達利歐坦言，市場確實正在形成泡沫，「目前的情況相當明顯」不過泡沫也需要東西把它「戳破」。

但達利歐認為，不必看到市場出現泡沫就決定拋售，「觀察接下來十年的報酬率，處於這個區域時，報酬往往非常低」報導特別點出，在達利歐發表這番言論之際，AI巨頭輝達股價才大漲破5％；此外以科技股為主的納斯達克指數，今（2025）年也上漲了近17％。

泡沫何時破？建議的投資策略？

達利歐表示，在AI泡沫破滅前，相關科技股還是有上漲空間；至於戳破泡沫的關鍵，達利歐認為不太可能是緊縮的貨幣政策，反而有機會是「更高的財富稅。」

儘管輝達執行長黃仁勳否認AI泡沫的存在，美股也因輝達財報振奮，但市場對AI估值過高、聯準會12月是否降息的疑慮持續，先前VIX恐慌指數甚至一度飆近12%；而不安情緒波及台股，在20日大漲846點之後，21日馬上下跌破千點。雖然達利歐認為AI泡沫不會馬上全破，但承認會有波動，建議投資人可以多元化，布局黃金等其他「避險」資產。

更多三立新聞網報導

2台男在東京「被鐵棒毆到濺血」 5日人凶嫌落網了！最小僅18歲

全球最佳航空排名！台灣航空名次曝 贏韓國、中國、香港

吃太油害血管塞住？醫戳破「真凶是它們」 吃對油反而成保護

LINE「1實用功能」故障災情連爆！大票人求救：重新安裝也無解

