該死的酒駕..24歲男跨年撞死清潔隊員 現世報！機場想逃卻忘帶護照

台北市清潔隊員毛男，１日清晨騎車上班途中遭撞身亡，肇事駕駛落跑。讀者提供



2026年第一天，新北市淡水區發生死亡車禍，肇事24歲嚴姓男子跨年聚餐，駕車返家途中，撞擊停等紅燈的台北市清潔隊員；可惡的是，嚴男肇事逃逸，跑到桃園機場想逃出境；落網後，檢測出酒測值0.29MG/。淡水警分局依照公共危險、過失致死及肇事逃逸罪嫌，將嚴男移送士林地檢署偵辦。

嚴姓男子(24歲，中者)肇逃後被警方逮捕。讀者提供

死者毛男（57歲）是台北市清潔隊隊員，1日元旦他沒有休息，一如往常騎著機車前往上班，在新北市淡水區中正路與真理街口停等紅燈，遭嚴男撞擊；嚴男沒有停下腳步，直接離開。毛男倒地後，直到清晨5時37分，淡水警分局員警巡邏經過，才發現毛男，但送醫回天乏術。

廣告 廣告

調查發現，嚴男當時是駕駛，弟弟則是乘客，撞死人後，嚴男跑回家把車停好，直接跑到桃園機場。警方鎖定他涉案，策動他出面投案，嚴男也因慌忙中忘記攜帶護照，無法出境，只好乖乖配合警方調查。

嚴男一開始坦言車是他開的，檢察官指示抽血進行酒測和毒品檢測，檢測結果，嚴男抽血換算成吹起為0.29MG/L，全案依公共危險、過失致死及肇事逃逸移送士林地檢署偵辦。車上乘客依違反道路交通管理處罰條例第35條8項製單舉發。

台北市清潔隊員毛男，１日清晨騎車上班途中遭撞身亡，肇事駕駛落跑。讀者提供

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來