即時中心／顏一軒報導

今（22）日是國民革命軍高級將領黃百韜的殉國紀念日。總統賴清德稍早於臉書表示，他要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意；同時，賴總統還特別強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；不免讓人聯想起是否在暗諷先前曾追思前高階共諜吳石的國民黨主席鄭麗文。





賴清德指出，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍；黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

他回憶，而在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念。他所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒；回顧這段戰爭，讓大家省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。

賴清德重申，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜；在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛我們的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平」。

最後，賴清德提及，「現在我們能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，我們都應該珍惜」。







原文出處：快新聞／該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石

