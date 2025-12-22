該被記住的英雄！余家昶曾說「會阻止鄭捷」 友人嘆：真的兌現承諾

北捷19日發生隨機攻擊事件，57歲的余家昶在台北車站挺身而出、英勇阻止兇嫌造成更大的災難，但他自己也身受重傷，不幸喪命，讓大批網友在社群發起「應該被記住的英雄名字：余家昶」向他致敬，與余家昶相識30年好友透露，早在11年前鄭捷案發生時，余家昶就曾經說「如果遇到，一定會制止」，11年前的話，如今實現，他真的挺身而出。

父是職業軍人！余家昶從小正義感爆棚 母淚崩：以兒為榮

余家昶19日當天準備回桃園老家，不幸遇上張文準備行兇，他奮勇一腳救了無數生命，母親今（22）天受訪時提到，出事當天才向觀世音祈求平安，看到余家昶為了救人喪命，心感驕傲卻難忍悲痛！

余家昶母親透露余家昶父親是職業軍人，過去就常和爸爸出入忠烈祠，所以從小正義感爆棚，她表示現在希望兒子能進忠烈祠就很高興了，「以他為榮」；余家昶老家鄰居也說，真的會滿難過的，他人滿好、滿隨和。

余家昶「是該被記住的英雄」 網發文響應

而余家昶的30年軍中好友林先生帶著花到北車行禮致敬，他在臉書發文提到，余家昶曾說如果當年遇到鄭捷隨機殺人案，絕對出手制止，「你真的實現了」；另一位好友也悲痛發文，說「余家昶是太太眼中好先生、小孩眼中好爸爸，正義熱血、犧牲自己，只為了讓傷害降到最小」！

當時就在附近的民眾也哀傷發文「余大哥救我一命」，網友更發文響應「應該被記住的英雄，名字就叫余家昶」，這份勇氣已經永遠留在台灣人心中。

