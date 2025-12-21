該被記得的是余家昶！他喊「別再提兇手名字」：因為他們不配

社會中心／黃韻璇報導

證券員工肉身阻張文，網友慟：謝謝您守護台北。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，不過就有人建議，「冷血奪走別人生命的殺人兇手，不值得在這個世界留下名字」，認為真正該被記住的是第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈的余家昶先生。

科技專家許美華21日發文喊話，「Don’t name them ！不要提到他們的名字！因為他們不配！」提到不管是因為什麼藉口、或是曾經受過什麼創傷，那些沒有良知，冷血奪走別人生命的殺人兇手，都不值得在這個世界留下名字。

許美華分享大罷免夥伴王家軒的文章，分享過去紐西蘭曾發生恐怖攻擊，兇手殺人時還開臉書直播，顯然想讓世人知道他做了什麼事，當時的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）不想讓他如願，之後在國會演講、哀悼死難者，她都絕口不提兇嫌的姓名，因為他不配，強調「紐西蘭不會給他任何東西，包括名字也是。他是一個恐怖份子，他是一名罪犯，他也是一名極端主義者，但被我談起時，他只會是個無名氏。我懇求大家，說出那些罹難者的姓名，而不要提到那個奪去他們生命的男人名字。」

如今台灣也發生悲劇，他認為，這次事件真正該被記住、被想念的名字，是被冷血謀殺的無辜生命，尤其是在第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈的余家昶先生。提到第一時間傳出余先生是北車保全人員，其實完全不是；這個誤傳，也許是因為他的英勇行為讓現場目擊者誤以為他是保全。其實，余家昶先生只是要從台北車站轉搭台鐵回桃園的上班族，剛好遇上帶著整箱汽油彈準備對群眾發動攻擊的嫌犯，他見義勇為上前阻擋，讓他自己成爲這個事件第一個犧牲者。

王家軒表示，就是因為他的勇敢，阻止了兇手點燃更多汽油彈，保護了當時台北車站來來往往的無數旅客生命。事後來看，如果不是余家昶先生在第一時間出面攔阻，一旦讓兇嫌點燃大量汽油彈，在週五下班時間的台北車站會造成多嚴重的傷亡，真的不敢想像。直言「那個想要用傷害別人來報復社會的兇手，不值得給他任何名號。余家昶先生，謝謝你，我們會努力記住你的名字。沒有從天而降的英雄只有挺身而出的凡人」。

