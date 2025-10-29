該講「台灣」還是「中華民國」？游盈隆拿關稅談判舉例：連美國也在打壓中華民國

國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，新北市議會民進黨團昨（28）日質詢市長侯友宜，詢問他是否認同鄭麗文自稱「是中國人」的說法，侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，所以我是堂堂正正的中華民國人。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，中華民國之所以難以走入國際社會，是因為受到中華人民共和國的全面限制，他直言，「政治人物都只能夠在台灣內部自己在那邊爽，講自己是中華民國人，有什麼意義嗎？」

廣告 廣告

游盈隆舉例，這次關稅談判何等重要，各國不是由總統親自出馬，就是由經濟部長、財政大臣等高層官員進入白宮談判；反觀台灣，由行政院副院長鄭麗君率領的談判代表團極為辛苦，「為什麼中華民國不能進入白宮？為什麼不能堂堂皇皇坐下來拍個照？兩面國旗掛再一起來談關稅，就是做不到，因為美國不承認中華民國。」

游盈隆強調，台灣社會應該打破這些幻覺，外在的世界就是這樣，歐美各國為何比較喜歡講台灣，因為他們講中華民國也很難講，他們不承認中華民國。

游盈隆呼籲，國民黨的領導者要去意識到這點，今天只講自己是中華民國人，不是台灣人，甚至講中華民國是我們的國、台灣是我們的家，把台灣矮化變成是一個家，台灣變成是中華民國的一部分，可是必須承認國際現實，只要有中國在的時候，中華民國就是走不進國際社會，就是被中共打壓，連美國某個意義上也在打壓中華民國。

游盈隆認為，我們必須要去面對很殘酷的現實，然後有合理回應、合理心理建設，「否則像國民黨領導階層認同上的混淆、掙扎，這個對台灣是好事情嗎？」

更多風傳媒報導

