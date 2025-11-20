該選初戀或老伴？ 「緋紅女巫」在《換乘真愛》 陷奇幻三角戀

伊莉莎白歐森（左）《換乘真愛》裡周旋於麥爾斯泰勒（中）和卡倫透納（右）之間。（采昌國際多媒體提供）

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森在愛情喜劇《換乘真愛》裡身陷奇幻三角戀，一邊是結縭65年的老伴，一邊是等她一世的首任丈夫，融合愛情、來世、選擇，她看了劇本就決定「非拍不可」，直呼遇到夢幻角色。

本片由「金獎製造機」A24打造，拿下爛番茄100%滿分新鮮度。歐森在片中飾演的女主角瓊安已90歲，過世後卻在靈魂轉運站回春至年輕樣貌。私底下的她自認擁有90歲的靈魂，她說：「我常覺得自己像個92歲老太太，很好奇活到90歲、回頭看自己經歷過的每個十年，會是什麼樣的感覺。通常愛情喜劇都是性感又有吸引力的角色，這次能詮釋完全不同的面相，真的很特別。」

片中的她細膩演繹陷入「永恆愛情」的終極二選一。既要面對卡倫透納演出的深情首任丈夫，另一邊則是與麥爾斯泰勒共演結縭65年的老伴，兩種截然不同的情感，在對戲時也有不同的準備方式與感受。歐森說：「麥爾斯和我很重視這對夫妻，他們在65年婚姻的自然默契，不言而喻的熟悉感與同步思考方式，才是最難表現的。我跟麥爾斯有相同的『電影語言』，會參考類似的電影，以能在節奏上達成共識，這點很有幫助。」

伊莉莎白歐森（右）稱讚卡倫透納（左）魅力滿載。（采昌國際多媒體提供）

提及飾演首任丈夫的卡倫透納時，她說：「卡倫的魅力渾然天成，就算和石頭對戲都能擦出火花。他非常專注捕捉一個男人相隔67年、與摯愛重逢的情感，對戲時常常會有那種被迷得一愣一愣、手足無措的感覺。」

本片以奇幻的靈魂轉運站為主體，連結各式各樣的永恆世界，劇組細緻打造呈現，讓歐森驚呼：「這是我見過最驚人的片場。」她笑說，電影殺青後帶了不少「紀念品」回家，其中一款印有「我要你去運動」字樣的托特包令她愛不釋手，每天早上都帶著它去做伸展運動。

劇情描述瓊安（伊莉莎白歐森飾演）與賴瑞（麥爾斯泰勒飾演）結縭逾60年，一場突如其來的意外讓賴瑞離開人世，醒來卻發現自己重回年輕時的模樣，置身名為「靈魂轉運站」的奇幻世界。在那裡，每個靈魂必須在七天內選擇將在哪個「永恆」中繼續存在。

賴瑞猶豫之際，罹癌多年的瓊安也走到生命盡頭。當她步入轉運站，與年輕的賴瑞重逢，原以為命運賜予奇蹟的她，下一刻又見到在韓戰中陣亡的第一任丈夫路克（卡倫透納飾演）。路克離世後在轉運站癡情苦等瓊安，只為與她再續前緣。在這個連結無數靈魂的永恆轉運站裡，瓊安必須面對人生最艱難的選擇：是與陪她走過一生、歷盡風雨的伴侶，還是重回那段被時間凍結的初戀，擁抱年少的純粹悸動？《換乘真愛》將於本月28日在台上映。

