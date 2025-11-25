該選初戀還是老伴？緋紅女巫奇幻三角戀 左右為「男」終極二選一

《換乘真愛》伊莉莎白歐森（左）在片中周旋於麥爾斯泰勒（中）和卡倫透納（右）之間。采昌國際多媒體提供

強勢入選多倫多、芝加哥等國際影展，並獲得爛番茄100%新鮮度滿分的奇幻愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），本片描繪跨越生死的奇幻三角戀。曾演出《怪獸與鄧不利多的秘密》的卡倫透納（Callum Turner），在片中詮釋於韓戰中陣亡，並在過世後真摯守候妻子67年的第一任丈夫「路克」。這個擁有老派電影男主角氣質、帥氣外貌，加上癡情苦候的心意，讓角色堪稱「完美深情男」。然而，不論戲裡戲外的他，都對「完美」兩字頗有微詞。

卡倫透納表示：「如果你只被外表定義，那根本無法代表你真正是誰。我角色的最終核心是獲得解放，要從他想呈現給世界的那種英俊偶像形象中被解放。」而他最終的突破性演出，也令導演大衛弗萊恩（David Freyne）驚豔直呼：「他突破了俊朗的外表，展現出長久停滯在時間中男人的不安；錯誤的演繹，可能導致只是個帥氣角色，但他讓角色擁有了深度。這就是我要的！」

兩難結局引爆觀眾熱議

《換乘真愛》深陷「永恆」終極二選一的難題，女主角一邊是等待她一輩子的人，一邊是陪伴她一輩子的人。導演大衛弗萊恩與編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）早在創作初期便決定了女主角的最終選擇，但他們堅守「結局必須讓觀眾感到兩難」這個理念。

編劇派翠克康南恩分享：「我們嘗試多種路徑，讓每個轉折都能自然合理，讓觀眾在不同時刻為不同角色加油，而抵達期盼的終點時，觀眾會熱烈討論，這就是電影最有趣的地方！」

《換乘真愛》伊莉莎白歐森（右）大讚卡倫透納（左）魅力滿載。采昌國際多媒體提供

「緋紅女巫」演90歲靈魂回春女主角

由「金獎製造機」A24打造的最新愛情喜劇《換乘真愛》，請來「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），細膩演繹陷入「永恆愛情」的終極二選一。初讀劇本便認為本片能引發大眾共鳴的她，馬上表明「非拍不可！」

她在片中飾演因過世而回春至年輕樣貌的90歲女主角「瓊安」，而一直認為自己擁有90歲靈魂的她，直呼自己遇到了「夢幻角色」。她坦言飾演結縭65年老伴的麥爾斯泰勒（Miles Teller）與她有相同的「電影語言」，而在與詮釋首任丈夫的卡倫透納對戲時，她則形容：「卡倫真是個天生的魅力者，他就算和石頭對戲都能擦出火花，對戲時常常會有那種被迷得一愣一愣、手足無措的感覺。」

她也驚呼本片以奇幻的靈魂轉運站為主體，連結各式各樣的永恆世界，劇組超細緻地讓片中世界躍於現實，讓她直言：「這是我見過最驚人的片場！」更笑稱拍攝後帶了不少印有「我要你去運動」的有趣紀念品回家天天使用。《換乘真愛》將在本週五（11月28日）於台灣上映。



