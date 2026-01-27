詳解對美軍購流程！國防部：「作戰需求」須經美軍印太司令部評估

民眾黨立法院黨團昨日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例」，其中軍購預算上限從院版的1.25兆大砍為4000億，並刪除重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等名詞，對此，國防部今（27）日召開臨時記者會特別說明整體軍購流程，其中更牽涉整個美國印太司令部及戰爭部。

針對民眾黨自提國防特別條例，國防部戰略規劃司長黃文啓中將表示，台灣是守勢作戰國家，在這個前提下，採取威脅導向的見軍方式，也就是針對威脅去設立作戰計劃以及編組防衛作戰兵力，過程中針對組織跟威脅，採購必要裝備，在整個武獲流程上，要依作戰計劃確認聯合作戰需求，這是25年期，區分近中遠程的規劃，近的部分會結合5年兵力整建計劃，這當中會針對武器裝備可獲得來源、科研進度、後續部隊編成及接裝時間做完整規劃。

黃文啓指出，在確定所有項目後，才真正進入建案作業，依照國軍軍事投資建案作業規定，所有的建案項目，都必須納入5年兵力整建計劃才可以啟動建案作業，也就是說必須在Y-1年，舉例今年度的案子，必須在去年12月31日前，就必須把相關案項納入5年兵力整間計劃，後續配合預算編制期程，建案文件必須在5月31日之前，完成國防部內部核定，若為10億元以上的，需送行政院審查，之後再納入當年度7月預算書表編制，行政院審議結束後，送到立法院審查。

黃文啓說，在聯合戰力規劃要向部分，主要區分資訊戰、網路戰等7類別，再加上戰備資源、教育訓練等不在聯合戰力要向中的支援作戰項目，而兵力整建計劃啟動之後，首先必須要完成作戰需求文件的確認，這部分若為研需文件，通常是Y-2年，在兩年前就啟動作業，而傳統形態武器，也是Y-2年啟動建案作業，作戰需求文件經過參謀總長核定之後，接下來進入系分文件，也就是整歸書最複雜一段。

國防部記者會簡報。（國防部提供）

黃文啓表示，除了要針對成本、預劃獲得選項進行分析之外，也要針對獲得過程中可能產生的風險因素及管控手段評估，最後則是確立整體後勤需求，也就是大家常問的，在建案過程中，是否有考慮到後續整體後勤，這過程中除了大家熟知的保修之外，也必須包含人員訓練的過程，後續再系分核定後，則是期程工項文件，要確立未來採購多少東西，以及分別哪年度獲得，上述三項文件分別要由兩位副部長核定，接下來由戰略規劃司進行整體規劃書的整理。

黃文啓提到，過去通常在整規書核定後，軍購案才會對美方遞交發價書，所以過去很常產生美方知會國會金額，跟國防部整規書金額產生落差，所以從去年開始，國防部修訂作業規定，配合整個建案文件期程，在參謀總長核定作戰需求文件後，就向美國提出發價書需求進來，配合他們的作業期程，預判大概是進到預算之前，美方會知會國會，在獲得知會國會跟發價書之後，可以再進預算之前針對預算部分做最後確認，這樣可以讓後續預算編制進入非常精準狀態；其他部分則是依照科技變化速度，不斷協調有關單位，如何就過去冗長的建案作業規定進行修調，確保引進新興科技。

黃文啓指出，當預算分配之後，在整個預算送審過程中，整規書涵蓋全期，也就是從啟動年到結案年，各年度所有預算編制，在每年會有分年工作計劃，針對特定年度內所需預算進行編列，當然編列預算不一定執行完，科研案可能會有關鍵技術無法突破問題，商購案可能有招標問題，軍購案也可能遇到美方進度遲緩，或者產線擠壓導致生產進度前後不一，所以要針對分年預算修調。

黃文啓說明，因為過程中會有招標履約問題，所以國防部會有專案團隊負責相關事項，也會有相關團隊進行裝備解繳，當所有武器裝備交完之後，會再做結案報告，這整體過程非常繁複，但每個過程都不能漏，除了在預算過程要對立法院負責之外，每一個案子在結束後，都要接受審計部嚴密稽核，程序上沒有完備就會構成缺失。

國防部記者會簡報。（國防部提供）

此外，黃文啓指出，在建案過程中，會像美方遞交發價書，不過這之前先必須以美國在台協會協商，表達我方採購特定武器裝備需求，由美國在台協會完成駐在國評估後，確立需求之後，會在遞交印太司令部以及美國戰爭部，由印太司令部完成作戰需求評估後，美方確立完成就會遞交發價書，再由美國安合局接收進行跨部會審查，之後美國國務院會進行知會國會程序，依照舊的規定，沒採購過的裝備是45天效期，之後國務院就可以把初版發價書給台灣，現在經過調整後，幾年前已經被提升為準北約待遇，從45天縮短為30天。

黃文啓提到，這次美國國會提出的豪豬法案，將國會生效時間近一步壓縮到15天，以利台灣儘速完成作業，台灣獲得發價書後跟美國簽署，並不是就進入生產程序，因為發價書簽署完成後，美方各級安員機關必須跟廠商完成訂約程序，之後才算確立武器裝備交運期程；另一方面不可能針對特定裝備付全部產線費，所以是採集體議約方式，例如拖式飛彈，上一批買1700枚，議約包括美國陸軍、海軍陸戰隊議約為1年2個月，等批量足夠後，安員機關就進行議約，所以跟外界想像簽署發價書就開始獲得，事實上會有很大落差，當數量太少時就會拖很久，因為軍購是國與國之間的關係，是由美國政府負責處理所有糾紛以及法律責任。

