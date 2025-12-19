詳解美國破紀錄對台軍售：價值111億美元的非對稱式防禦藍圖
隸屬美國國防部的國防安全合作署（DSCA），於美東時間12月17日公布最新對台軍售細節，共價值約111億美元的對台軍售方案即將啟動。這是美國有史以來對台灣的最大單筆武器交易，更被部分分析視為華盛頓在台海局勢日益緊繃下的「大動作回應」，引發中國激烈反彈。
此次美國國務院核准售台的項目，包括「海馬斯（HIMARS）遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲（自行火炮）」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「標槍反坦克飛彈續購」、「TOW飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」，以及「魚叉飛彈修復套件檢修」等8案。
這八案軍售金額共計111.054億美元（約合新台幣3,500億元），金額遠超前次軍售。國防安全合作署表示，接下來將啟動通知美國國會的程序。
有分析指出，在中國軍機頻繁繞台、外交施壓不斷升級之際，這筆軍售涵蓋高機動火箭系統、榴彈砲、無人機與反坦克飛彈等先進裝備，旨在強化台灣的「非對稱防禦」能力，將台灣武裝成一隻難以下手的「刺蝟」。
位於美國的獨立智庫「台海安全研析中心」主任梅復興向BBC中文分析，美國政府目前階段的對台軍售，不僅包括本次通知國會的這八個案子，也涵蓋美台雙方已確定但尚未通知國會的軍購需求，是以所謂的「非對稱戰力」（asymmetric warfare）為核心（例如無人機等）。但也因此很多其他的傳統戰力與載台性質武器裝備都遭到了排除。其中部分戰力與裝備，台灣遲早還是必須構建，但那些都得等這批針對中共登陸進犯威脅的非對稱戰力籌建完成後，才有可能排上優先順序。
「刺蝟」與非對稱戰力
許多專家稱，此次111億美元的軍售方案，宛如一張精密的「防禦藍圖」，聚焦於台灣轉型的「不對稱戰爭」需求。所謂不對稱戰爭，即非以傳統大規模軍力對抗，而是透過機動、廉價且高精度的武器，最大化對入侵者的殺傷力。在近年烏俄戰爭中大放異彩的軍事無人機，便是該戰術的核心之一。
因此，近年來，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，都大力扶持台灣無人機產業鏈，與不對稱戰爭相呼應。台灣國防部也在聲明中強調，美國軍售此舉有助「快速建構強大嚇阻力量」，並與美國的《台灣關係法》精神一脈相承。
具體而言，方案涵蓋八大項目，總值高達111.054億美元：
高機動性砲兵火箭系統（HIMARS）與陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）：包括82套HIMARS發射器、420枚ATACMS飛彈，以及756枚精準導引火箭彈（GMLRS-U）。這些系統射程可達300公里，能從台灣本島精準打擊登陸艦艇或灘頭陣地；
M109A7自走榴彈砲：包含60門榴彈砲及4,080套精準導引套件。這是台灣陸軍現代化的核心，能提供高機動火力支援，彌補傳統火砲的戰力落後；
Altius遊蕩彈藥無人機：包括Altius-700M與Altius-600型號。這些「自殺式」無人機可長時間巡弋，鎖定目標；
戰術任務網路軟體與設備：用以整合無人系統、飛彈與通訊，提升台灣的C4ISR（指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視與偵察）能力；
標槍（Javelin）飛彈與TOW反坦克飛彈：包括1,050枚標槍飛彈及1,545枚TOW 2B型飛彈。這些便攜式武器專克裝甲車輛；
AH-1W攻擊直升機備件：用以維護台灣現有機隊；
魚叉（Harpoon）飛彈翻新套件：強化台灣海軍的反艦能力。
五角大廈在多份聲明中重申，此交易「符合美國國家安全利益」，有助台灣維持「可信防禦能力」。台灣總統府發言人郭雅欣則回應：「我國將持續推動國防改革，強化全社會國防韌性，展現自衛決心，並以實力維護和平。」
有分析稱，這筆軍售的時機，緊接台灣外交部長林佳龍上週低調訪美之後，顯示美台高層的密切協調。
軍事專家蘇紫雲也向台灣官媒指出，此次美對台8案軍售品項可區分為新購、增購、續購及後勤維保等4大類。其中，M109A7自走砲射程最遠可達40公里，具備跨戰區火力支援效能，可有效打擊敵方轉乘區域、遲滯其登陸行動，強化濱海作戰能力與防禦縱深。
蘇紫雲稱，各式反裝甲飛彈增購有助充實彈藥庫存目的在提升灘岸防衛與殲敵能力，M109A7自走砲採用與美軍現役裝備相同的底盤與動力系統，並具備高伏特電力架構，象徵台灣軍事新式裝備朝向與盟友接軌。
不過，梅復興向BBC解釋，台灣若干人士為增購美國海馬斯火箭系統、引進M109A7自走榴彈砲或Altius-700M重型攻擊無人機時興奮不已，他卻認為本次軍售中有關「部隊覺知應用套件」的採購，相對不起眼，但最具意義。他告訴BBC，誠如烏克蘭部隊在俄烏戰爭中的經驗所顯示，普及至基層的指管系統對於統合與發揮戰力至關重要。
長期研究台海軍事的梅先生向記者表示，TAK（Team Awareness Kit）所構成的戰場狀況知覺網絡，將是台灣「去中心化指管」的關鍵，也就是試圖走向源自德軍的「任務式戰術指揮」（Auftragstaktik）與網狀化作戰所需之自我同步化（self-synchronization）的重要協力工具。
所謂TAK所構成的戰場狀況知覺網絡，是指利用這套基層部隊指揮管制系統，在手機或平板上即時標繪戰場動態，建立數位「共同圖像」（Common Picture），實現去中心化、網狀化、自我同步化的戰術協作，讓戰場上各級指揮官和士兵能快速掌握全貌、提升決策效率，並融合現代戰爭的多域作戰需求，例如在救災或反恐等任務中都能快速建立共識，是實現任務式戰術指揮的重要工具。
梅復興分析，此次美國同意提供（至少）數千個加密帳戶，協助台灣軍隊構建具一定強韌性的準軍規戰術網路能力，其政策突破意義不可謂不重大。「當然，前述這些改革的成敗關鍵，還在於部隊文化、各級長官的腦袋與主事者的魄力，但資源和軟硬體技術畢竟也是不可或缺的必要條件。」
北京激烈反彈及國民黨的反應
事實上，這項宣布來得並不意外。特朗普第二任期伊始，便一再強調盟友須「自付防衛費」，台灣總統賴清德亦於上月宣布追加400億美元國防預算，誓言「國家安全不容妥協」；而在野黨中國國民黨則抨擊賴清德「玩火」。事實上，這筆軍售的規模之巨，遠超預期：它不僅是特朗普強勢回歸後第二筆對台軍售（繼11月3.3億美元飛機零件交易之後），更將拜登時代的總額一舉甩在身後。
中國外交部發言人郭嘉坤12月18日在例行記者會上，直指此次軍售「嚴重侵犯中國主權、安全與領土完整」，並「向『台獨』分裂勢力發出錯誤訊號」。他表示，中方敦促美國立即停止武裝台灣的危險行徑。
解放軍出身的中國軍事評論員宋忠平接受《環球時報》採訪稱，美國此筆軍售清單中並無新式武器，AH-1W「超級眼鏡蛇」在美國軍隊中已屬淘汰裝備，「魚叉」導彈也早已面臨淘汰局面。
北京外國語大學國際問題專家卓華向人民網批評，白宮一方面對台灣經濟「敲骨吸髓，以滿足美國內軍工複合體利益」，另一方面還在武裝台灣牽制中國，是「妄圖保持美軍在亞太的絕對軍事優勢，隨時對華進行外交施壓和訛詐」。
台灣在野的國民黨並未針對此事有直接回應。不過，賴清德前幾週投書美國《華盛頓郵報》，宣布台灣將開啟高達1.25兆元台幣（約400億美元）的國防特別預算案，創下台灣歷任總統對美軍購最高紀錄時，國民黨主席鄭麗文曾強力批評賴清德「玩火」。
此次美國開出的軍購清單，該黨立法委員羅智強向港媒中評社表示，軍購預算國民黨會不會支持，要等總統賴清德到立法院報告後再說。
不過，美國美台商會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）對此筆軍購表示歡迎，並發出聲明指出，這「是美國對台安全援助的紀錄，旨在回應中國威脅，並呼應特朗普要求夥伴承擔更多防衛責任」。
過去每逢美台軍售，北京皆以軍演回應。此外，2022年的佩洛西訪台事件後，解放軍即環台軍演逾一周。此次美國對台軍售此次金額規模空前，分析人士預測，北京是否發動大規模的「聯合利劍」演習，甚至擴及南海，測試美軍的介入意願，可以是觀察重點。
近五年來美國對台軍售金額及主要項目
2021年：0.75億美元，主要項目為魚叉反艦飛彈升級、NASAMS防空系統。
2022年：2.14億美元，主要項目為光纖導引飛彈、F-16V戰機備件、標槍飛彈。
2023年：1.86億美元，主要項目為愛國者飛彈、雷霆2000火箭系統。
2024年：0.96億美元，主要項目為無人機偵察系統。
2025年：11.43億美元，主要為海馬斯系統（40.5億）、M109A7榴彈砲（40.3億）、Altius無人機（11億）等。
