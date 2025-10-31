詹凌瑀稱「禿頭戴髮片」是真的！黃國昌怒撥頭髮：我這烏黑亮髮是髮片？
政治中心／綜合報導
資深媒體人詹凌瑀30日接受主持人周玉蔻訪問時表示，外界經常討論，民眾黨主席黃國昌禿頭、戴髮片等習慣都是事實。黃國昌今（31）日受訪時無奈表示，台灣媒體怎麼會病態成這樣？而在場許多媒體在笑，不知是無奈還是笑他很傻？他強調，今天早上六點起床，騎腳踏車到立法院，開會前還先洗頭，「她說我這烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮......希望我做什麼事情？當場撥我的秀髮給大家看，還是哪位記者要上來鑑定這不是髮片？」
詹凌瑀接受訪問時指出，黃國昌「禿頭與戴髮片是事實」，而立委任內遭罷免衝擊，對他形成很大的挫折、影響，造成他之後人格扭曲的行事作風。詹凌瑀透露自己去過「汐止黃家」，家中東西很多、很亂。詹凌瑀也說，黃國昌有自卑感，特別是對比岳家，不願提及自己父母，他的父母公開場合也很少露面。
黃國昌上午受訪時表示，如果自稱是媒體人，為了抹黑自己，連禿頭、戴髮片連這種謊言都要講？不曉得該怎麼形容，台灣媒體怎麼會病態成這樣？自稱媒體人，講這種醜化、抹黑完全不用負責任？黃國昌表示，看到在場很多媒體露出微笑，不知是無奈的笑，還是笑他黃國昌很傻、很天真？他痛批，台灣所謂媒體人，在「綠媒」擁護下造謠，本來就是這樣子。
黃國昌說，他早上六點出門，騎腳踏車到立法院，開黨團會議以前還先去洗頭，頭髮沒乾就開會了，「她說我這烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，可以不要再造謠了嗎？」黃國昌也說，詹凌瑀這樣醜化、抹黑他，是希望自己做什麼事情？「當場撥我的秀髮給大家看，還是哪位記者要上來鑑定這不是髮片，需要做到這樣嗎？」黃國昌說，看大家都在笑，可能媒體覺得可笑，「老實講我覺得很悲哀，台灣媒體環境何時病態成這樣？媒體人什麼時候墮落成這樣？」
被控與張晉源多次去香港！黃國昌駁被拒入境：中午前不道歉就提告
黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑反問：難道要卑躬屈膝的講話？
黃國昌表態願和習近平見會請吃雞排 梁文傑冷回：不要太急著、倉促表態
頻被抓包頭髮少 黃國昌禿頭、戴髮片是真的嗎？詹凌瑀解答了：是事實
